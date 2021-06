Frederico Westphalen: Menor de idade é apreendido por tráfico de drogas

Na madrugada do sábado (19/6), na cidade de Frederico Westphalen, o efetivo do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreendeu um adolescente de 17 anos de idade com drogas e dinheiro.

Com o indivíduo, segundo o 37º BPM, foram encontradas 125 gramas de maconha e R$ 80,00 em moeda corrente. O adolescente, juntamente com os objetos apreendidos, foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Frederico Westphalen para o registro da ocorrência.

