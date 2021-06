21ª CRE recebe cestas básicas para beneficiar alunos em vulnerabilidade social

Nesta semana, a 21ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) – com sede em Três Passos – recebeu 2.642 cestas básicas que serão distribuídas a famílias de alunos matriculados nas 64 escolas estaduais na área de abrangência da 21ª CRE. Cada cesta básica possui 26,5 quilos de alimentos.

Conforme o Governo do Estado, a distribuição que ocorre neste mês de junho totalizará 95 mil kits de alimentação. O objetivo é beneficiar estudantes em vulnerabilidade social e suprir a necessidade das famílias afetadas pela pandemia de Covid-19.

Os produtos foram adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Todas as 30 CREs espalhadas pelo Rio Grande do Sul receberão cestas básicas. O investimento do Governo do Estado chegará a R$ 16,5 milhões.

