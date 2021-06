Tenente Portela chega a 28ª morte atribuída ao novo coronavírus

Minutos depois de confirmar a 27ª morte ocasionada pelo novo coronavírus em Tenente Portela, no início da noite do sábado (19/6), a Administração Municipal lançou outra nota de pesar anunciando mais uma vítima da doença.

O 28º óbito é de um homem de 70 anos de idade e que possuía comorbidades. O idoso teve os primeiros sintomas no dia 4 deste mês, sendo internado no Hospital Santo Antônio (HSA) de Tenente Portela em 7 de junho. Foi removido para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Geral de Novo Hamburgo no dia 9. A morte foi confirmada no sábado (19/6).

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico, Tenente Portela possuía 100 casos ativos da doença. Dos 1.629 portelenses que contraíram o vírus, 1.503 já se recuperaram.

