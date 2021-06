Tenente Portela registra o 27º óbito provocado pela Covid-19

Por meio de uma nota de pesar, publicada no começo da noite do sábado (19/6), a Administração Municipal confirmou a 27ª morte ocasionada pelo novo coronavírus em Tenente Portela.

Segundo as informações divulgadas, a vítima é uma mulher de 75 anos de idade. Ela apresentou os primeiros sintomas de Covid-19 no dia 3 de maio. A internação no Hospital Santo Antônio (HSA) de Tenente Portela aconteceu em 11 de maio. Um dia depois, a idosa foi transferida para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). A mulher morreu no sábado (19/6).

Conforme o mais recente boletim epidemiológico, o município possuía 100 casos ativos da doença. Dos 1.629 portelenses que contraíram o vírus, 1.503 já se recuperaram.

