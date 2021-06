Derrubadas: Aulas na rede municipal de ensino estão suspensas até 28 de junho

Medida é decorrente do aumento no número de casos confirmados de Covid-19 em Derrubadas (Foto: Diones Roberto Becker)

Em decorrência do aumento no número de casos confirmados do novo coronavírus e demais agravamentos pertinentes à pandemia, a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desportos (SMECD) suspendeu por 15 dias, ou seja, até 28 de junho, as aulas na rede municipal de ensino de Derrubadas.

De acordo com a SMECD, as atividades pedagógicas seguem a organização dos educandários da rede municipal e os alunos serão atendidos no sistema de ensino remoto, com Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e plataforma digital de aprendizagem organizadas pelas direções e professores das escolas.

