Tenente Portela acaba a semana com 100 casos ativos de Covid-19

Nas últimas 24 horas, reduziu de 102 para 100 a quantidade de casos ativos do novo coronavírus em Tenente Portela. Conforme o boletim epidemiológico da sexta-feira (18/6), 24 pessoas esperam o resultado dos exames laboratoriais.

A publicação oficial também mostra que 1.629 moradores se contaminaram com a Covid-19, sendo que, 1.503 já se recuperaram. O município ainda contabiliza 26 óbitos provocados pela doença desde o começo da pandemia.

Na passagem da quinta-feira para a sexta-feira, diminuiu de seis para cinco o número de portelenses internados no Hospital Santo Antônio (HSA) por causa do novo coronavírus. Os cinco pacientes têm a infecção diagnosticada. Quatro ocupam leitos na enfermaria e um na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

