Passo Fundo registra mais duas mortes por coronavírus e 115 novos casos

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta sexta-feira (17) mais duas mortes devido ao coronavírus em Passo Fundo. Com isso, o total de óbitos pela doença chegou a 569.

As vítimas são uma mulher de 80 anos, falecida ontem (17), e um homem de 81 anos, falecido hoje (18). Eles tiveram as mortes confirmadas como sendo de coronavírus no boletim desta tarde.

A cidade também registrou mais 115 casos em 24h, fazendo com que o total chegue a 32.329 confirmados, sendo que na quinta (17) este número era 32.214.

Além disso, o município confirmou mais 137 recuperados, chegando a marca de 30.629. Ontem (17) esse número era 30.492.

Os casos ativos estão em 1.131 neste momento, uma leve diminuição se comparado a quinta-feira.

Já as internações em leitos de UTI diminuíram para 68 pacientes e as internações em leitos clínicos diminuíram para 138 pacientes, totalizando 206 internados com a doença.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp