Ginecologista réu por assédio sexual é preso no Sul do RS

Um médico ginecologista de 65 anos, réu por assédio sexual, foi preso preventivamente, na tarde de ontem, quinta-feira (17), em Rio Grande, na Região Sul do Rio Grande do Sul. A Polícia Civil cumpriu mandado expedido pelo Judiciário no fim da manhã, encontrando o ginecologista Cairo Barbosa em um apartamento na Praia do Cassino.

O advogado do médico afirmou que a "defesa se manifestará apenas em juízo". Cairo será encaminhado para o presídio de Canguçu, onde responde ao processo.

Há duas semanas, ele foi proibido de atender em consultório após pedido do Ministério Público e ainda em maio, o Judiciário já havia impedido a atuação do ginecologista dentro do Hospital de Caridade de Canguçu.

A prisão não tem prazo definido. O pedido do MP é justificado na garantia da "ordem pública" e porque os novos relatos feitos são de abusos cometidos no ano de 2020.

