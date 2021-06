Coronel Bicaco registra 22 casos ativos de coronavírus

Conforme o boletim epidemiológico de ontem, quinta-feira (17), Coronel Bicaco possui 22 casos ativos de coronavírus.

No momento, 08 pessoas estão internadas ( 4 dentro do município e 4 em Tenente Portela).

A secretaria de saúde pede aos munícipes que continuem se protegendo, utilizando máscara e evitando aglomerações.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.