Previsão do tempo no RS: veja como será a sexta-feira na sua região

O vento úmido que sopra do mar, em conjunto com áreas de instabilidade de altitude conhecidas como "cavado", deixa o tempo firme — com bastante nebulosidade — em praticamente todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (18).

Há risco de chuva fraca, a qualquer hora do dia, apenas no sul e na costa do Estado. Os maiores acumulados devem ser baixos e estão previstos para Morrinhos do Sul, no Litoral Norte: 12 mm (11% de todo o volume de chuva esperado para junho no município).

As temperaturas seguem baixas, e há risco de geada nas primeiras horas da manhã em pontos da Campanha e nas regiões central e noroeste gaúchas. Durante a madrugada, o município de Quaraí, na Fronteira Oeste, registrou 0,7°C, conforme dados do Inmet.

Veja como deve ficar o tempo na sua região nesta sexta-feira (18):

Região Metropolitana: a sexta-feira (18) terá tempo firme, com muitas nuvens ao longo do dia. Em Porto Alegre, os termômetros variam de 8°C a 17°C.

Serra gaúcha: a sexta-feira (18) terá tempo firme, com muitas nuvens ao longo do dia. Em Caxias do Sul, os termômetros variam de 8°C a 16°C.

Litoral Norte: a sexta-feira (18) terá tempo instável, com chuva fraca a qualquer hora do dia. Em Torres, os termômetros variam de 10°C a 15°C.

Litoral Sul: a sexta-feira (18) terá tempo instável, com chuva fraca a qualquer hora do dia. Em Rio Grande, os termômetros variam entre 9°C e 16°C.

Região Norte: a sexta-feira (18) terá tempo firme, com muitas nuvens ao longo do dia. Em Passo Fundo, os termômetros variam de 5°C a 15°C.

Região Noroeste: a sexta-feira (18) terá tempo firme, com muitas nuvens ao longo do dia. Há risco de geada nas primeiras horas da manhã. Em Cruz Alta, os termômetros variam de 5°C a 12°C.

Região Sul: a sexta-feira (18) terá tempo instável, com chuva fraca a qualquer hora do dia. Em Pelotas, os termômetros variam de 6°C a 17°C.

Região Central: a sexta-feira (18) terá tempo firme, com muitas nuvens ao longo do dia. Há risco de geada nas primeiras horas da manhã. Em Santa Maria, os termômetros variam de 5°C a 15°C.

Campanha gaúcha: a sexta-feira (18) terá tempo firme, com muitas nuvens ao longo do dia. Há risco de geada nas primeiras horas da manhã. Em Bagé, os termômetros variam de 5°C a 12°C.

Fronteira Oeste: a sexta-feira (18) terá tempo firme, com muitas nuvens ao longo do dia. Em Uruguaiana, os termômetros variam de 5°C a 14°C.

