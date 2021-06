Empresa recupera acesso ao IFFAR e campus da UFSM em Frederico Westphalen

Mais de dois mil estudantes e moradores de Frederico Westphalen serão beneficiados com recursos do Plano de Obras 2021-2022 destinados à recuperação do acesso ao Instituto Federal Farroupilha (IFFAR) e ao campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Iniciadas na terça-feira (15/6), os trabalhos contam com investimento de R$ 642 mil do Tesouro do Estado.

Conforme o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, o objetivo é qualificar o tráfego no trecho de 2,83 quilômetros e oferecer mais segurança à comunidade. — Estamos investindo não só na melhoria da malha estadual, mas, principalmente, na preservação das vidas dos usuários de nossas estradas — ressalta Juvir Costella.

O diretor geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), Luciano Faustino, afirma que os serviços estarão concluídos em, aproximadamente, uma semana.

— No momento, ocorre a execução da nova capa asfáltica nos segmentos mais críticos. A próxima etapa é a pintura da sinalização em todo o trecho, o que promoverá um tráfego ainda mais tranquilo no acesso — detalha Luciano Faustino.

