Coronel Bicaco: Prédio da Câmara de Vereadores passará por sanitização

Após um servidor testar positivo para o novo coronavírus nesta semana, o prédio da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco será sanitizado. O trabalho incluirá o plenário, secretaria, sala de reuniões, banheiros e demais ambientes.

Em virtude da sanitização, não haverá expediente no Poder Legislativo na quinta-feira e sexta-feira desta semana. As atividades normais serão retomadas no dia 21 de junho.

Vale ressaltar que, desde o ano passado, as sessões ordinárias e extraordinárias estão sendo realizadas sem a presença de público. Apenas é permitida a entrada de convidados e da imprensa.

