Vereador de Tenente Portela perde telefone na capital e recupera horas depois

O vereador de Tenente Portela, Jaine Sales, o Diube, está em viagem a Porto Alegre, cumprindo agenda oficial e acabou perdendo um smartphone, comprado a pouco mais de uma semana. Diube deixou o telefone cair dentro de um taxi que havia pegado para se locomover na capital.

O também vereador Luciano Berta efetuou diversas ligações para o número do colega, mas não conseguiu localizá-lo. Durante noite quando saíram para jantar, já em outro taxi, os vereadores relataram a história para o novo taxista, que disse achar a taxista anterior e iria tentar ajudar.

Para a surpresa dos vereadores na manhã de hoje a taxista entrou em contato e entregou novamente o aparelho para o vereador portelense.

O aparelho havia caído no banco traseiro do veículo e por mais que este tenha sido usado em diversas corridas após o vereadores, ele seguiu lá, sem que ninguém tivesse encontrado antes. Um verdadeiro caso de sorte.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.