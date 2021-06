Morre de Covid-19 Valdemir Nascimento, radialista de Tenente Portela

Morreu na manhã desta quinta-feira, 17, em Tenente Portela, o radialista Valdemir Ribeiro do Nascimento. Nascimento, como era carinhosamente chamado, tinha 57 anos, e uma grande atuação profissional no rádio portelense, onde tinha atuado na Rádio Província 100,7 FM e atualmente fazia parte do quadro de funcionários da Rádio Municipal.

Ele apresentou os primeiros sintomas no dia 05 de maio, deu entrada no Hospital Santo Antônio no dia 16 e foi transferido para a UTI no dia 21 de maio, onde permanecia internado até a manhã de hoje quando foi confirmado o seu óbito.

A prefeitura de Tenente Portela divulgou uma nota lamentando a morte do comunicador.

Nascimento deixa a esposa, duas filhas e um neto.

A Rádio Província FM, através da sua direção e do seu quadro de colaboradores também lamenta profundamente a perda desse grande colega e amigo, que fez parte da história dessa emissora e que parte justamente no dia em que Província completa 32 anos.

De nossa parte, toda a solidariedade para com a família e amigos deste grande profissional do rádio que se despede agora.

