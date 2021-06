Três Passos realiza drive-thru de vacinação contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Passos realiza nesta quinta-feira, 17, mais um drive-thru de vacinação contra a Covid-19. Desta vez, os contemplados serão munícipes com 51, 52 e 53 anos de idade. O drive-thru irá ocorrer das 16h30min às 19h e para receber a dose da vacina, é necessário apresentar CPF, cartão do SUS, carteirinha de vacinação e comprovante de residência. Para quem tem 50 anos, será possível realizar o agendamento para o recebimento da imunização à partir desta sexta-feira, através do 3522-0444 e 3522-0436, diretamente no CIAC/SUS.

