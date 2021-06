Crissiumal registra 84 casos ativos de covid-19

O município de Crissiumal informou através do Boletim Epidemiológico da Covid-19, divulgado ontem, quarta-feira (16), a confirmação de 84 casos ativos de coronavírus. Além disso, há 37 casos suspeitos , 19 óbitos e 07 internações (05 internadas no Hospital de Caridade e 02 na UTI).

A prefeitura pede a população que continuem seguindo as medidas de prevenção.

