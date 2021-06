Municípios da região integram programa que aumenta vigilância na divisa do RS

Quem transitar entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e for abordado pelas equipes do programa Guaritas vai receber um folheto explicativo. No material, são apresentadas informações sobre a ação e de que forma contribui para a segurança da saúde da população, dos rebanhos e do agronegócio gaúcho.

O programa é uma parceria da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) com as forças de segurança e tem o apoio do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (FUNDESA/RS). O objetivo é fazer abordagens em veículos que possam estar transportando produtos de origem animal e vegetal, além de animais e insumos, de forma irregular. O programa atua em mais de 500 quilômetros de extensão, abrangendo 97 municípios na divisa entre os dois estados.

O chefe do Departamento de Controle e Informações Sanitárias da SEAPDR, Francisco Lopes, explica que a distribuição do folheto tem a finalidade de esclarecer o porquê da fiscalização. — Para quem está dentro das normas, não há nenhum aborrecimento. Nosso objetivo é surpreender os mal-intencionados, que usam rotas alternativas para o transporte ilegal — afirma Francisco Lopes.

O FUNDESA/RS investiu quase R$ 90 mil para a aquisição de kits de barreiras móveis e equipamentos de segurança. A ação faz parte das medidas adotadas em reforço à vigilância agropecuária com foco no avanço de status sanitário do Estado.

O programa recebeu este nome porque a fiscalização vai das guaritas de Torres até Barra do Guarita, na Região Celeiro. Foi inspirado no programa Sentinela, que tem a área de abrangência na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e a Argentina.

Fundo criado pelas cadeias de produção e genética da avicultura, suinocultura, pecuária de corte e pecuária de leite, o FUNDESA/RS tem a finalidade de complementar ações de desenvolvimento e defesa sanitária animal no Estado.

Lista de municípios atendidos pelo programa Guaritas:

Água Santa, Alpestre, Ametista do Sul, Aratiba, Arroio do Sal, Aurea, Barão de Cotegipe, Barracão, Barra do Guarita, Barra do Rio Azul, Benjamin Constant do Sul, Bom Jesus, Cacique Doble, Caiçara, Cambará do Sul, Campestre da Serra, Campinas do Sul, Capão da Canoa, Carlos Gomes, Caseiros, Centenário, Cerro Grande, Charrua, Constantina, Cristal do Sul, Dom Pedro de Alcântara, Engenho Velho, Entre Rios do Sul, Erebango, Erechim, Erval Grande, Erval Seco, Esmeralda, Estação, Faxinalzinho, Floriano Peixoto, Frederico Westphalen, Gaurama, Getúlio Vargas, Gramado dos Loureiros, Ibiaçá, Ibiraiaras, Ipiranga do Sul, Iraí, Itatiba do Sul, Jaboticaba, Jacutinga, Jaquirana, Lagoa Vermelha, Liberato Salzano, Machadinho, Mampituba, Marcelino Ramos, Mariano Moro, Maximiliano de Almeida, Monte Alegre dos Campos, Morrinhos do Sul, Muitos Capões, Muliterno, Nonoai, Novo Tiradentes, Paim Filho, Palmitinho, Pinhal, Pinheirinho do Vale, Planalto, Ponte Preta, Redentora, Rio dos Índios, Rodeio Bonito, Ronda Alta, Sananduva, Santo Expedito do Sul, São Francisco de Paula, São João da Urtiga, São José do Ouro, São José dos Ausentes, São Valentim, Seberi, Sertão, Severiano de Almeida, Tapejara, Taquarucú do Sul, Terra de Areia, Torres, Três Arroios, Três Cachoeiras, Três Forquilhas, Três Palmeiras, Trindade do Sul, Tupanci do Sul, Vacaria, Viadutos, Vicente Dutra, Vila Langaro, Vista Alegre e Vista Gaúcha.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.