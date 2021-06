Coronel Bicaco: Legislativo não realiza sessão ordinária por causa da morte de ex-vereador

Por acordo das bancadas, a sessão ordinária da segunda-feira (14/06), do Poder Legislativo de Coronel Bicaco, não foi realizada em virtude da morte do ex-vereador Afrânio Bertaluci. Ele estava internado no Hospital Santo Antônio (HSA) de Tenente Portela e faleceu em decorrência de complicações ocasionadas pela Covid-19.

Pelo MDB, Afrânio Bertaluci se elegeu vereador em 2012 com 562 votos. Quatro anos depois, foi reeleito para o cargo com 477 votos. Em ambos os pleitos municipais, foi o candidato ao Poder Legislativo mais votado. Em 2016 e 2019, ele presidiu a Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco.

Em 2020, após deixar o MDB filiou-se ao PP. Concorreu a vice-prefeito na chapa encabeçada por Baixinho Briato, que acabou sendo derrotada.

