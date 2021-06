Tenente Portela possui 93 casos ativos do novo coronavírus

O boletim epidemiológico da quarta-feira (16/06) mostra que 93 moradores de Tenente Portela aparecem como casos ativos do novo coronavírus. Outras 12 pessoas aguardam o resultado dos exames laboratoriais.

O município ultrapassou a marca de 1,6 mil diagnósticos positivos da doença desde o começo da pandemia. Dos 1.602 portelenses contaminados, 1.484 estão recuperados e 25 perderam a vida.

Quatro domiciliados em Tenente Portela ocupam leitos no Hospital Santo Antônio (HSA) em razão da Covid-19. Todos têm a infecção comprovada. Dois pacientes estão na enfermaria e dois na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

