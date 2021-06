Sicredi: Entidades portelenses são contempladas com recursos do projeto "Apoiar/Fundo Social 2021"

A Sicredi Raízes RS/SC/MG divulgou na última semana os projetos contemplados pelo Apoiar/Fundo Social 2021 nos 29 municípios de sua área de atuação. O Apoiar é um fundo de natureza financeira, destinado a atender ações sociais de interesse coletivo, tais como, educação, cultura, esportes, saúde e segurança, contribuindo para o desenvolvimento social das comunidades na área de ação da Cooperativa.

A realização do programa foi aprovada pelos associados durantes a Assembleia de Núcleos, que ocorreu no mês de março. A escolha dos projetos foi realizada pelos coordenadores de núcleo do município e contemplam as áreas de Educação, Saúde, Cultura, Inclusão Social, Segurança, Meio Ambiente e Esporte.

Na área de atuação da Cooperativa, foram recebidas inscrições de 140 projetos, dois quais 62 foram contemplados na destinação de um total de R$ R$350 mil reais, impactando cerca de 35 mil pessoas diretamente e mais de 340 mil pessoas indiretamente. Além disso, no mês de abril foram repassados através do Apoiar/Fundo Social R$ 350 mil a 13 hospitais que atendem os municípios onde a Sicredi Raízes está presente.

“O Apoiar/Fundo Social é um complemento das ações sociais que já desenvolvemos nos nossos municípios. O nosso compromisso com o desenvolvimento econômico e social visa promover o crescimento sustentável das comunidades”, destaca o Presidente da Sicredi Raízes RS/SC/MG, Vitor Augusto Rizzardi.

Entidades beneficiadas nossa região:

São Martinho

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Exepcionais – APAE

Projeto: Ludicidade – Reiventando a Educação Inclusiva

Entidade: Sociedade Cultural São Gregório

Projeto: Melhoria de leitos e aquisição de EPIS.

Bom Progresso

Entidade: Associação Círculo de Pais e Mestres da Escola Técnica Estadual Celeiro – ACPM – ETEC

Projeto: Recurso técnológico no agronegócio.

Campo Novo

Entidade: Associação Hospitalar de Caridade de Campo Novo

Projeto: Urgência e Emergência.

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Exepcionais de Campo Novo.

Projeto: Apae Acolhe.

Três passos

Entidade: Associação Hospital de Caridade de Três Passos

Projeto: Cuidando do paciente com aparelhos novos e modernos

Entidade: CONSEPRO – Conselho Comunitário Pró Segurança Pública de Três Passos

Projeto: Criação da sala lilás – aquisição de equipamentos para estruturação da Patrulha Maria da Penha do 7º BPM

Entidade: APAE

Projeto: Adequação Escolar para enfrentamento da pandemia

Entidade: Casa Lar do Idoso de Três Passos

Projeto: Qualidade de vida na melhor idade

Entidade: Lar Acolhedor

Projeto: Horta – Meu alimento saudável

Braga

Entidade: CTG Querência da Saudade

Projeto: Mantendo a cultura e as tradições

Entidade: Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança Mãe Admirável

Projeto: Melhoria na infraestrutura da fazenda

Sede Nova

Entidade: Escola Municipal de Ensino Fundamental João Didoné

Projeto: O uso das tecnologias no cotidiano escolar

Redentora

Entidade: Círculo de Pais e Mestres da Escola Cristo Redentor

Projeto: Pilates da APAE

Entidade: Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Redentora

Projeto: Sonorizando esperança através da cooperação

Tenente Portela

Entidade: Escola Municipal de Ensino Fundamental Tenente Portela

Projeto: Aprendizagem por meio de jogos e brincadeiras

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Exepcionais – APAE

Projeto: Criar, imaginar e pertencer: experiências que geram aprendizados

Entidade: CPM da Escola M. de Ensino Fundamental Arcelino Soares Bueno

Projeto: Inclusão digital: somos todos iguais na diferença

Entidade: Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio

Projeto: Aquisição de um equipamento para fototerapia

Vista Gaúcha

Entidade: Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação Infantil Sonho Meu

Projeto: Ampliação da praça de brinquedos

Entidade: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vista Gaúcha

Projeto: Educação no Meio Rural

Derrubadas

Entidade: Comunidade Nossa Senhora Medianeira Esquina Colorada

Projeto: Instalação de calhas e captação de água da chuva na comunidade

Esperança do Sul

Entidade: Prefeitura Municipal

Projeto: Centro municipal de reabilitação traumatológica

Miraguaí

Entidade: Capela Nossa Senhora de Fátima – Colônia Nova

Projeto: Fortalecimento comunitário e resgate patrimônio cultural

Entidade: Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Miraguaí

Projeto: Música! Cordas e teclas que emitem sons para inclusão social

Entidade: Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública

Projeto: Miraguaí Monitorada

Entidade: Escolas Municipais do campo: Escola Assis Brasil, Escola São Paulo e Escola Getúlio Vargas, em parceria com Associação dos Acadêmicos de Miraguaí

Projeto: Vamos brincar e se exercitar?

