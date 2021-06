Administração de Humaitá confirma quinta morte em decorrência da Covid-19

A secretaria de saúde divulgou nota confirmando o óbito de um homem, de 64 anos, ocorrido na madrugada de hoje (16). Desde o início da pandemia, cinco munícipes perderam a vida em decorrência da doença.

Conforme o último boletim epidemiológico divulgado há 31 casos ativos em monitoramento, sendo que nenhum dos pacientes está hospitalizado.

