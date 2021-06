Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 14ª sessão ordinária realizada no dia 07 de junho de 2021

Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, foi realizada neste Legislativo Municipal, a décima nona sessão, décima quarta ordinária, da décima quarta Legislatura.

Presentes os vereadores: Antônio Olgi Martins (PP), Elson Bueno Martins (PDT), Florisbal Scherer (PDT), Leandro Rodrigues Briato (PP), Loredi Adriel Saquet (PP), Lucas Santos da Cruz (PDT), Luiz Flávio Rangel (PP) e Paulo Gilberto Hermel (PDT). Na presidência, o vereador Antônio Martins justificou a ausência do vereador Itamar Sartori (PP).

Depois de lida, a ata da sessão anterior, nº 18/2021, foi posta à apreciação do plenário e aprovada por unanimidade.

Matérias apreciadas na ordem do dia e aprovadas:

- Projeto de Lei nº 045/2021 (28/05/21), do Executivo, altera redação da Lei Municipal nº 3.058/2009, que dispõe sobre o Conselho do Meio Ambiente.

- Proposição nº 056/2021, do vereador Lucas Santos da Cruz (PDT), solicitando asfaltamento das ruas em Esquina Evangélica.

- Proposição nº 057/2021, do vereador Lucas Santos da Cruz (PDT), solicitando anexar mato ao Parque da FENAMATE, tornar parque ecológico e dotá-lo de trilhas para caminhadas.

- Proposição nº 058/2021, do vereador Antônio Martins (PP), solicitando construção das calçadas (passeio público) na Praça João Goulart, na Avenida Presidente Vargas.

- Proposição nº 059/2021, do vereador Leandro Briato (PP), solicitando quebra-molas na Rua Firmino Zanella, no bairro Engenho Velho.

Grande expediente:

- Lucas Santos da Cruz: Comentou as matérias aprovadas na sessão extraordinária realizada no dia 1º de junho. Informou o início das atividades da UNOPAR na cidade. Elogiou o trabalho do servidor Leomar Birkan.

- Luiz Flávio Rangel: Reivindicou reparos emergenciais em quebra-molas na ERS 317 em Esquina Evangélica, e no acostamento da mesma rodovia em Vila Diniz. Criticou o não funcionamento do Posto de Saúde no feriadão, considerando estarmos enfrentando uma pandemia.

- Paulo Hermel: Reivindicou empedramento nas rotas de coleta de leite. Registrou que o médico Naldo Wiegert estava atendendo no município.

- Antônio Martins: Registrou a importância de empedramento nas rotas de leite. Reivindicou reparos em estradas vicinais em Colônia Guterres, Galpões e no acesso aos Miotto em Esquina Evangélica.

- Elson Bueno Martins: Reivindicou divisão de turmas de funcionários que atendem na creche em Vila Diniz. Cobrou placas que indiquem os acessos às comunidades do interior. Solicitou colocação de lixeiras no Hospital Santo Antônio de Pádua.

- Leandro Briato: Reivindicou reparos nas estradas de Galpões e Sítio Demiqueli. Solicitou agilidade no pagamento do auxílio aos trabalhadores.

Nada mais a tratar, foi encerrada a sessão.

Secretaria da Câmara Municipal aos 08 de junho de 2021.

Rogério Kronbauer - Agente Legislativo

