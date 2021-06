Morre Afrânio Bertaluci, ex-vereador em Coronel Bicaco

O Hospital Santo Antônio (HSA) confirmou no final da manhã da segunda-feira (14/06), a morte de Afrânio Bertaluci. Ele estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em Tenente Portela há cerca de um mês.

Afrânio Bertaluci ocupou uma cadeira no Poder Legislativo de Coronel Bicaco por dois mandatos. Em 2020, ele concorreu na eleição majoritária na condição de candidato à vice-prefeito. Afrânio era enfermeiro e trabalhou por vários anos no HSA e também no Hospital Santo Antônio de Pádua de Coronel Bicaco.

No começo deste ano, Afrânio juntamente com a esposa e o filho se mudaram para Itapema/SC. Quando foi diagnosticada a contaminação por Covid-19, a família decidiu interná-lo em Tenente Portela.

Afrânio era muito conhecido na região por organizar e participar de excursões para assistir aos jogos do Grêmio na Arena. Em Coronel Bicaco, ele fazia parte do consulado gremista que, diversas vezes, realizou ações para beneficiar famílias mais carentes.

O prefeito Jurandir da Silva deverá decretar luto oficial de três dias pela morte do ex-vereador.

