Golpistas usam programas do governo federal em anúncios falsos no Facebook e Instagram

Golpistas têm usado programas do governo federal e serviços públicos, entre eles Valores a Receber, Brasil Sorridente e Minha Casa, Minha Vida, como iscas em anúncios falsos nas plataformas da Meta, como o Facebook e o Instagram, aponta um estudo do NetLab (Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais) da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

Entre janeiro e março de 2026, os pesquisadores identificaram 860 anúncios fraudulentos, publicados por 152 páginas, que exploravam políticas públicas brasileiras no Facebook, Instagram e em outras plataformas da empresa. O levantamento foi divulgado pelo portal G1.

Para a coordenadora-geral de pesquisa do NetLab, Débora Salles, o número representa apenas uma parte de uma estrutura maior e organizada. “A gente chama de indústria da desinformação, porque vê que é um negócio organizado e estruturado. Apesar de 860 anúncios já ser um volume considerável, sabemos que estamos vendo a ponta do iceberg. Enfrentamos muitas limitações na transparência que a Meta oferece sobre publicidade. Então, o que conseguimos coletar e arquivar é uma fração do problema”, explicou.

“Um único anúncio pode ser visto por milhares ou até milhões de pessoas. Quando contabilizamos um anúncio, isso não significa que ele seja apenas um post visto por poucas pessoas. Não sabemos quantas pessoas viram esses conteúdos, porque a Meta também não oferece esse tipo de informação”, disse Débora.

O serviço mais utilizado pelos golpistas foi o Valores a Receber, do Banco Central, citado em 345 anúncios. Em seguida, aparecem Brasil Sorridente (230 anúncios), Minha Casa, Minha Vida (67), Auxílio Gás (62), Bolsa Família (31), CNH do Brasil (30), Carteira de Trabalho (29) e Desenrola Brasil (19).

De acordo com o levantamento, 26,3% dos anúncios fraudulentos exploraram mais de uma política pública em suas publicações.

Segundo Débora, programas que envolvem pagamentos ou benefícios diretos têm maior potencial para atrair vítimas. O Valores a Receber também alcança um público amplo, sem restrições de idade ou condição socioeconômica.