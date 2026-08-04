De R$40 mil perdidos a R$2 milhões faturados com IA no Whats

Empreendedor desde 2021, Luis Ribas construiu suas empresas em torno de um modelo conhecido: mais anúncio, mais leads, mais gente no time comercial para atender e fechar. Funcionou por um tempo, até o custo da operação crescer mais rápido do que o faturamento.

O ponto de virada aconteceu num final de semana de forte demanda, quando os leads mais interessados em comprar chegavam em maior volume. Foi justamente nesse momento que o vendedor responsável pelo atendimento saiu mais cedo. No dia seguinte, o time não conseguiu dar conta de tudo que tinha se acumulado. O resultado: cerca de R$ 40 mil em vendas perdidas em um único fim de semana, segundo o próprio empresário.

"O problema de muitas empresas hoje não é falta de leads. É falta de estrutura para manter a conversa viva até a venda acontecer", resume Ribas.

O episódio não foi isolado. Era, segundo ele, um padrão que se repetia a cada lançamento. Foi essa recorrência, somada ao lançamento do GPT-4 no início de 2023, que levou Ribas a testar uma hipótese: substituir parte do atendimento humano por um agente de inteligência artificial treinado especificamente para o processo comercial da empresa.

A tentativa inicial esbarrou em um limite técnico. Um agente genérico conseguia responder mensagens, mas não vendia como um profissional experiente. A resposta, segundo Ribas, estava em replicar o que um bom vendedor tem à disposição: acesso à agenda, ao histórico do cliente no CRM, ao catálogo completo de produtos e ao um roteiro de vendas testado. Sem essas ferramentas, a IA operava "no escuro".

A partir desse ajuste (instruções de vendas, base de conhecimento completa e integração em tempo real com os sistemas da empresa), o resultado apareceu no trimestre seguinte: aumento de 50% no faturamento da operação, com um terço das vendas atribuídas diretamente ao agente de IA, mantendo o mesmo investimento em anúncios e a mesma oferta.

A repetição do resultado em empresas de outros empreendedores deu origem à Chronos IA, companhia especializada em agentes de inteligência artificial para atendimento comercial via WhatsApp. Um dos primeiros casos foi o de Elton Euler, cuja empresa fatura R$ 500 milhões por ano: a substituição do atendimento humano pela IA, sem alterar funil ou anúncios, elevou a conversão em 49%.

Outros clientes reforçam o padrão. Uma clínica de diabetes registrou 30% a mais de agendamentos logo no primeiro teste com IA. Já uma empresa de cursos preparatórios, com mais de 3 mil produtos em catálogo, gerou R$ 1 milhão em vendas em seis meses atribuídas exclusivamente ao agente, sem intervenção humana no processo.

A própria Chronos espelha a curva de crescimento que vende aos clientes: o faturamento trimestral saltou de R$ 381 mil, no segundo trimestre de 2025, para R$ 2 milhões no mesmo período em 2026. Um salto que a empresa atribui à combinação de playbook comercial, base de conhecimento e ferramentas integradas em cada agente entregue.

Hoje com mais de 200 agentes implementados em setores como educação, saúde, varejo e serviços, a Chronos aposta que o diferencial não está em "ter IA", mas em como ela é treinada. "O mercado ainda confunde automação com inteligência. O desafio real é sustentar uma conversa comercial e trazer venda", afirma Ribas.

Mais informações disponíveis em https://chronos-ia.com/contato?artigo=bio