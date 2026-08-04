Terça, 04 de Agosto de 2026
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Grand Arena Aqua estreia na Fenasan 2026

Atração marcará a edição histórica de 40 anos da AESabesp, transformando soluções operacionais de saneamento em espetáculo técnico para mais de 38 ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/08/2026 às 10h50
Grand Arena Aqua estreia na Fenasan 2026
Divulgação AESabesp/Fenasan

De 20 a 22 de outubro de 2026, o Expo Center Norte, em São Paulo, será palco de uma das principais novidades do setor de infraestrutura e saneamento ambiental das Américas: a estreia do Grand Arena Aqua. Criada para valorizar os profissionais da linha de frente e transformar soluções técnicas em experiências dinâmicas em tempo real, a plataforma de competições e demonstrações práticas integra a programação oficial da Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente (Fenasan 2026) e do 37º Encontro Técnico AESabesp.

O evento deste ano celebra as quatro décadas de atuação da Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp) sob o tema central "AESabesp 40 anos: conectando pessoas, conhecimento e inovação pelo saneamento".

O Grand Arena Aqua rompe com o modelo tradicional de visibilidade passiva. Durante os três dias de evento, empresas patrocinadoras colocarão seus especialistas em ação em provas inspiradas nos desafios reais enfrentados pelo setor. A estrutura contará com oito áreas de competição e projeta reunir mais de 300 competidores. Diante de um público altamente qualificado, estimado em mais de 38 mil visitantes, as marcas expositoras demonstrarão de forma ativa tecnologias, processos e boas práticas de engenharia, ampliando o retorno sobre o investimento em comparação com áreas convencionais de exposição.

As modalidades previstas na arena cobrem processos importantes da cadeia operacional, tais como: Ligação de Água PEAD com Eletrofusão; Manutenção Eletromecânica (Troca de Rotor); Automação de Sistemas; Análise de DQO; Jar Test; além de simulações com EPIs; Jogos Universitários e o tradicional Campeonato de Operadores da Sabesp.

Empresas interessadas em garantir cotas de patrocínio ou inscrever equipes operacionais no Grand Arena Aqua devem preencher o formulário no portal da feira ou entrar em contato diretamente com o departamento comercial da AESabesp, sob a coordenação de Fábio Rocha, pelo telefone (11) 93246-5476 ou pelo e-mail [email protected].

Serviço:

Evento: 37º Encontro Técnico AESabesp e Fenasan 2026

Data: 20 a 22 de outubro de 2026

Local: Expo Center Norte – São Paulo (SP)

Informações: https://fenasan.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
https://www.magnific.com/br/autor/kamranaydinov
Tecnologia Há 3 horas

Andest lança curso online sobre tecnologia e SST no eSocial

Especialista que participou da construção do eSocial apresentará estratégias para utilização da tecnologia na gestão de Segurança e Saúde do Trabalho

 Huawei
Tecnologia Há 4 horas

Huawei comemora um ano de loja com Vanderlei Cordeiro

Loja no Shopping Cidade São Paulo comemora um ano de funcionamento no Dia dos Pais com ofertas exclusivas, brindes e sessão de fotos e autógrafos c...

 realme
Tecnologia Há 4 horas

Dia dos Pais: realme anuncia C100x com R$ 300 de desconto

Entre 5 e 15 de agosto, a realme disponibiliza 200 cupons de desconto de R$ 300 no smartphone C100x 4G, vendido na Shopee a partir de R$ 1.299,04. ...

 Divulgação Ikonn
Tecnologia Há 5 horas

IA e vídeo telemetria redefinem a gestão de frotas

Inteligência artificial aplicada à captação de vídeo desloca o rastreamento veicular da recuperação de bens para a prevenção de sinistros. André Lu...

 Noping
Tecnologia Há 8 horas

Resolva o Ping alto e lag que atrapalham as suas partidas

Descubra como o NoPing reduz ping, minimiza perda de pacotes e mantém a conexão estável durante as partidas.

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 23°
17° Sensação
0.88 km/h Vento
90% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
18h08 Pôr do sol
Quarta
24° 16°
Quinta
23° 15°
Sexta
17°
Sábado
20°
Domingo
15°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 26 minutos

SP: ferroviários mantém greve por falta de garantia de empregos
Justiça Há 1 hora

TCU envia à Justiça Eleitoral lista de gestores com contas rejeitadas
Geral Há 1 hora

Sul, Sudeste e Centro-Oeste têm alerta para tempestades e vendavais
Geral Há 1 hora

Com greve de ferroviários, usuários de trens enfrentam trânsito em SP
Justiça Há 2 horas

Nova lei cria filtros para recursos e deve reduzir ações no STJ

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Portela, já 71 anos
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,13 -0,02%
Euro
R$ 5,91 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 349,416,92 +0,10%
Ibovespa
177,894,97 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 3039 (02/08/26)
14
16
21
39
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7082 (03/08/26)
17
38
50
63
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3752 (03/08/26)
02
03
06
07
09
10
11
12
13
14
15
16
17
21
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2958 (03/08/26)
03
04
07
11
12
21
26
33
38
71
73
74
78
80
84
88
89
92
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2991 (03/08/26)
03
23
24
27
37
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias