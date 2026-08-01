União reconhece situação de emergência em quatro municípios da Região Celeiro

Medida contempla os municípios de Braga, Humaitá, Redentora e São Valério do Sul (Foto: Diones Roberto Becker)

Quatro municípios da Região Celeiro tiveram a situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil em razão dos danos provocados pelas chuvas intensas registradas neste mês de julho. A medida contempla Braga, Humaitá, Redentora e São Valério do Sul.

O reconhecimento consta na Portaria nº 2.382, publicada na sexta-feira (24/7), no Diário Oficial da União. A decisão do Governo Federal ocorre após os municípios registrarem prejuízos decorrentes das condições climáticas adversas que atingiram diferentes pontos do Rio Grande do Sul.

Com a oficialização da situação de emergência, as quatro prefeituras ficam habilitadas a solicitar recursos da União para ações de defesa civil. A liberação dos valores dependerá da apresentação das necessidades e da análise dos pedidos encaminhados pelos municípios.

Os repasses podem ser destinados à assistência da população atingida, incluindo aquisição de cestas básicas, água mineral e kits de higiene e limpeza, além do fornecimento de refeições para trabalhadores e voluntários envolvidos nas ações emergenciais.

Os recursos federais também podem ser empregados no restabelecimento de serviços essenciais e na recuperação de estruturas e áreas danificadas pelos eventos climáticos – contribuindo para reduzir os impactos deixados pelas chuvas.

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