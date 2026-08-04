Terça, 04 de Agosto de 2026
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Proposta exige acessibilidade para assento gratuito oferecido a idosos em ônibus interestaduais

O Projeto de Lei 1333/26 determina que as vagas reservadas para pessoas idosas no transporte coletivo interestadual sejam oferecidas, de preferênci...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
04/08/2026 às 10h15

O Projeto de Lei 1333/26 determina que as vagas reservadas para pessoas idosas no transporte coletivo interestadual sejam oferecidas, de preferência, no piso inferior dos ônibus com dois andares. O objetivo é evitar que o passageiro precise subir escadas ou enfrentar outras barreiras para acessar o assento.

O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

Atualmente, o Estatuto da Pessoa Idosa garante o direito à gratuidade no transporte interestadual para pessoas com renda de até dois salários mínimos. As empresas devem reservar duas vagas gratuitas por veículo. Quando essas vagas estiverem ocupadas, o idoso tem direito a desconto de, no mínimo, 50% no valor da passagem.

Pela proposta, esses assentos reservados deverão seguir as normas técnicas de segurança e ficar em locais que facilitem o embarque e a circulação dentro do veículo. As empresas não poderão obrigar a pessoa idosa a ocupar uma poltrona acessível apenas por escadas ou outras barreiras físicas, a menos que ela concorde.

O projeto também obriga as transportadoras a informar, de forma clara, nos canais de venda de passagens e no interior dos ônibus, onde estão localizadas as poltronas reservadas.

A regulamentação da futura e as penalidades em caso de descumprimento serão definidas pelo governo federal.

O autor, o deputado licenciado José Guimarães (PT), lembra que a legislação atual garante a gratuidade, mas não define onde as vagas devem ficar. Segundo ele, muitas empresas reservam esses assentos no andar superior dos ônibus, dificultando ou até impedindo o acesso de pessoas idosas com mobilidade reduzida.

"O objetivo é garantir acessibilidade material, e não apenas formal, ao direito já assegurado", afirmou o deputado.

Próximas etapas
 O projeto será analisado, em caráter conclusivo , pelas comissões de Viação e Transportes; de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 3 horas

Governo edita sexta medida provisória para subsidiar combustíveis por causa da guerra no Oriente Médio

A proposta está em análise no Congresso Nacional
Câmara Há 4 horas

Projeto disciplina uso de recursos públicos e concessão de bolsas em ciência e tecnologia

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado
Câmara Há 5 horas

Gestores do Rio Grande do Sul reclamam que burocracia atrasa obras de reconstrução após enchentes

Seminário na Câmara dos Deputados reuniu prefeitos e autoridades estaduais para discutir entraves à reconstrução e medidas de prevenção
Câmara Há 5 horas

Projeto isenta moradores de municípios vizinhos de pedágio em rodovias federais

Quem mora em cidade cortada por rodovias com pedágio atravessa diariamente esses trechos para trabalhar, estudar, buscar atendimento de saúde

Câmara Há 6 horas

Deputado defende projeto que regulamenta venda e uso de óculos inteligentes; assista a entrevista

Zarattini quer detalhar o que é necessário para garantir que essa tecnologia respeite a Lei de Proteção de Dados

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 23°
17° Sensação
0.88 km/h Vento
90% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
18h08 Pôr do sol
Quarta
24° 16°
Quinta
23° 15°
Sexta
17°
Sábado
20°
Domingo
15°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 26 minutos

SP: ferroviários mantém greve por falta de garantia de empregos
Justiça Há 1 hora

TCU envia à Justiça Eleitoral lista de gestores com contas rejeitadas
Geral Há 1 hora

Sul, Sudeste e Centro-Oeste têm alerta para tempestades e vendavais
Geral Há 1 hora

Com greve de ferroviários, usuários de trens enfrentam trânsito em SP
Justiça Há 2 horas

Nova lei cria filtros para recursos e deve reduzir ações no STJ

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Portela, já 71 anos
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,13 -0,02%
Euro
R$ 5,91 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 349,416,92 +0,10%
Ibovespa
177,894,97 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 3039 (02/08/26)
14
16
21
39
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7082 (03/08/26)
17
38
50
63
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3752 (03/08/26)
02
03
06
07
09
10
11
12
13
14
15
16
17
21
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2958 (03/08/26)
03
04
07
11
12
21
26
33
38
71
73
74
78
80
84
88
89
92
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2991 (03/08/26)
03
23
24
27
37
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias