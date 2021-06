Sicredi Raízes comemora 40 anos no mês de junho

No mês de junho, há 40 anos, dois grupos de agricultores, comerciantes e cidadãos interessados no desenvolvimento social e econômico de suas comunidades davam início a duas cooperativas: Credinovo, em Campo Novo/RS, e Credipalma, em Palmeira das Missões/RS. Ao longo dos anos, ambas cresceram, expandiram e, apoiadas pelos seus associados e norteadas pelo propósito de construir juntos uma sociedade mais próspera, se uniram dando origem a Sicredi Raízes RS/SC/MG. Assim, neste dia 10 de junho, a cooperativa comemora suas quatro décadas de trabalho colaborativo nas comunidades.

Atualmente, a Sicredi Raízes conta com cerca de 60 mil associados, administra mais de R$ 2 bilhões em recursos totais (depósitos, poupança, aplicações e crédito), mantém uma carteira de crédito de mais de R$ 975 milhões e possui R$ 254 milhões de patrimônio líquido. Seu resultado em 2020 foi superior a R$ 40 milhões. A Cooperativa conta com 32 agências no noroeste do Rio Grande do Sul e extremo oeste de Santa Cataria. Além disso, está expandindo a sua área de atuação para 40 municípios da região central de Minas Gerais, onde deve inaugurar as suas primeiras agências ainda em 2021.

Segundo o presidente da Sicredi Raízes RS/SC/MG, senhor Vitor Augusto Rizzardi, “comemorar 40 anos de atuação é valorizar um trabalho que vem sendo construído por diversas mãos: sócios fundadores, colaboradores, conselheiros, associados e todos aqueles que acreditam no cooperativismo como uma forma de conceber um mundo melhor através de um círculo virtuoso de desenvolvimento social e econômico das comunidades. São quatro décadas de atuação, contadas através de milhares de histórias e de sonhos realizados”. Ademais, “muito além de comemorar, esse é um momento de agradecer e relembrar que estamos aqui construir juntos uma sociedade mais próspera”, comenta Rizzardi.

Letreiros turísticos foram entregues aos municípios

Para marcar a sua presença nas comunidades, a cooperativa estará entregando aos 28 municípios de sua área de atuação nos quais possuí agências em atividade, um letreiro turístico.

Esse tipo de letreiro é famoso nas principais cidades turísticas do mundo sendo uma intervenção urbana que traz aos seus moradores e visitantes sentimento de orgulho e pertencimento, sendo esse o objetivo da instituição, valorizando ainda mais as potencialidades do município.

A entrega ocorre baseada no sétimo princípio do cooperativismo – Interesse nas Comunidades – onde a Cooperativa e coletividade local vinculam-se magneticamente, exercendo atração recíproca.

Agências decoradas para comemorar

Devido ao cenário atual, o conceito de celebração teve de ser reformulado. Desta forma, buscando proximidade e comemorar a data junto aos associados, que são os donos do empreendimento cooperativo, todas as agências da Sicredi Raízes estarão decoradas durante a semana.

Música e vídeo comemorativo

Quem é a Sicredi Raízes hoje? Como faz a diferença nas comunidades e na vida das pessoas?

Respondendo a estas perguntas, a Cooperativa realizou o lançamento de uma música e vídeo comemorativo de seus 40 anos.

Assim como as demais ações, ela foi pensada a fim de valorizar as raízes da Cooperativa, tudo aquilo que lhe torna próxima de seus associados.

A trilha sonora que serve de base para o vídeo é de composição de Cristiano Sonntag, do município de Palmeira das Missões. Além dos músicos, as vozes utilizadas para a gravação foram de colaboradores da Sicredi Raízes: Helenara Cristine Scherer, Guilherme Francisco Carneiro, Jessica Drabach e Jardel Rodrigo Schmitt Bohmer.

Todas as imagens utilizadas no vídeo são de colaboradores, participantes de programas sociais e associados dos municípios da área de atuação da cooperativa, em suas atividades diárias.

O vídeo está disponível no canal do YouTube da Sicredi Raízes RS/SC/MG através do link: https://youtu.be/Vf7I6zDoYpo.

Você pode acompanhar o trabalho desenvolvido pela Cooperativa através do Facebook e Instagram: Sicredi Raízes.

