Pane deixa inativa única estação do INMET na Região Celeiro

Unidade de Esperança do Sul apareceu entre as 20 estações do INMET que estavam sem funcionar no Estado (Foto: Evandro Nicolini | ASCOM Esperança do Sul)

A única estação meteorológica automática do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) na Região Celeiro está inativa após a identificação de uma pane no equipamento instalado em Esperança do Sul. A estrutura entrou em operação em 11 de dezembro do ano passado e é responsável pela coleta de dados climáticos.

O problema ganhou destaque em levantamento realizado entre os dias 17 e 21 de julho – justamente em um período de instabilidade no Rio Grande do Sul, com registro de temporais, elevação de rios e transtornos em diferentes localidades. A unidade de Esperança do Sul apareceu entre as 20 estações do INMET que estavam sem funcionar no Estado.

Por ser a única estrutura desse tipo na Região Celeiro, sua indisponibilidade reduz a obtenção de informações meteorológicas do âmbito regional. As estações automáticas registram variáveis como precipitação, temperatura, umidade, pressão atmosférica, direção e velocidade dos ventos – dados utilizados em previsões, estudos climáticos e ações de prevenção.

O levantamento foi elaborado pelo meteorologista Gabriel Cassol e pelo professor da UNISINOS, Artur Jacobus, com base em informações públicas disponibilizadas pelo INMET. A análise mostrou que, das 98 estações existentes no Rio Grande do Sul, apenas 16 estavam plenamente operacionais no período avaliado.

Segundo Artur Jacobus, problemas na rede podem afetar a qualidade das informações utilizadas nos modelos de previsão e nos alertas da Defesa Civil, especialmente durante eventos meteorológicos severos. Ele ressalta a necessidade de funcionamento contínuo das estruturas para garantir séries de dados completas e confiáveis.

O INMET informou que a rede gaúcha passa por manutenção preventiva e corretiva, além da atualização do programa utilizado na operação das estações. Conforme o órgão, as intervenções podem provocar indisponibilidades temporárias.

A previsão do instituto é concluir os serviços de manutenção no Rio Grande do Sul durante o mês de agosto.

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