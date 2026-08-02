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Pane deixa inativa única estação do INMET na Região Celeiro

Estrutura entrou em operação em 11 de dezembro de 2025 e é responsável pela coleta de dados climáticos

Por: Editoria Local
02/08/2026 às 15h19
Pane deixa inativa única estação do INMET na Região Celeiro
Unidade de Esperança do Sul apareceu entre as 20 estações do INMET que estavam sem funcionar no Estado (Foto: Evandro Nicolini | ASCOM Esperança do Sul)

A única estação meteorológica automática do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) na Região Celeiro está inativa após a identificação de uma pane no equipamento instalado em Esperança do Sul. A estrutura entrou em operação em 11 de dezembro do ano passado e é responsável pela coleta de dados climáticos.

O problema ganhou destaque em levantamento realizado entre os dias 17 e 21 de julho – justamente em um período de instabilidade no Rio Grande do Sul, com registro de temporais, elevação de rios e transtornos em diferentes localidades. A unidade de Esperança do Sul apareceu entre as 20 estações do INMET que estavam sem funcionar no Estado.

Por ser a única estrutura desse tipo na Região Celeiro, sua indisponibilidade reduz a obtenção de informações meteorológicas do âmbito regional. As estações automáticas registram variáveis como precipitação, temperatura, umidade, pressão atmosférica, direção e velocidade dos ventos – dados utilizados em previsões, estudos climáticos e ações de prevenção.

O levantamento foi elaborado pelo meteorologista Gabriel Cassol e pelo professor da UNISINOS, Artur Jacobus, com base em informações públicas disponibilizadas pelo INMET. A análise mostrou que, das 98 estações existentes no Rio Grande do Sul, apenas 16 estavam plenamente operacionais no período avaliado.

Segundo Artur Jacobus, problemas na rede podem afetar a qualidade das informações utilizadas nos modelos de previsão e nos alertas da Defesa Civil, especialmente durante eventos meteorológicos severos. Ele ressalta a necessidade de funcionamento contínuo das estruturas para garantir séries de dados completas e confiáveis.

O INMET informou que a rede gaúcha passa por manutenção preventiva e corretiva, além da atualização do programa utilizado na operação das estações. Conforme o órgão, as intervenções podem provocar indisponibilidades temporárias.

A previsão do instituto é concluir os serviços de manutenção no Rio Grande do Sul durante o mês de agosto.

 

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