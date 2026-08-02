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Sampaio Basquete é campeão da Liga Nacional de Basquete Feminino 2026

Time maranhense vence Campinas e leva taça pela quarta vez

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/08/2026 às 15h05

Mesmo atuando fora de casa, o Sampaio Basquete foi dominante, venceu o Campinas pela terceira vez em quatro jogos e faturou o título da Liga Nacional de Basquete Feminino 2026.

Na manhã deste domingo (2), o time do Maranhão fez 81 a 49 no rival e fechou a série decisiva por 3 a 1. Esse é o quarto título do Sampaio na principal liga da modalidade no país e encerra uma série de três vices consecutivos, todos contra o Sesi Araraquara. Os títulos anteriores foram conquistados nas temporadas 2015-2016, 2019 e 2022.

Cestinha da partida deste domingo, a ala-pivô Mari Dias marcou 14 pontos e foi eleita a melhor jogadora do duelo. A melhor das finais foi a ala Monique, que terminou o confronto decisivo com 11 pontos e oito rebotes.

O campeonato foi transmitido pela TV Brasil com exclusividade em TV aberta durante toda a temporada.

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