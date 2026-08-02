União Frederiquense estreia diante do Bagé na Divisão de Acesso

A bola rola neste domingo (2/8) para a estreia do União Frederiquense no Gauchão Série A2 de 2026. Diante de sua torcida, na Arena União, a equipe enfrenta o Bagé, às 15h, em confronto que marca o início da disputa por uma das duas vagas na elite do futebol do Rio Grande do Sul da próxima temporada.

A Divisão de Acesso reúne 16 clubes, que se enfrentam em turno único na fase classificatória. Ao término das 15 rodadas, os oito primeiros colocados avançam às quartas de final. Já o campeão e o vice-campeão garantirão vaga no Gauchão de 2027, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série B.

A primeira rodada teve início neste sábado (1º/8) com três partidas. O Veranópolis largou na liderança provisória ao derrotar o Gramadense por 1 a 0, em Gramado. Nos outros confrontos da abertura da competição, Santa Cruz e Glória empataram em 0 a 0, nos Plátanos, em Santa Cruz do Sul. Em Bento Gonçalves, Esportivo e Guarani de Venâncio Aires também ficaram no empate sem gols.

A rodada será complementada neste domingo com mais cinco jogos. Além de União Frederiquense e Bagé, o Brasil de Farroupilha recebe o Aimoré de São Leopoldo, o Brasil de Pelotas enfrenta o Gaúcho e o Passo Fundo encara a APAFUT, todos às 15h. Às 15h30, o Lajeadense recebe o Pelotas, na Arena Alviazul.

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