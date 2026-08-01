Bandeira tarifária continuará amarela em agosto

Acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos nas contas de luz será mantido para todos os consumidores conectados ao SIN (Foto: Diones Roberto Becker)

A bandeira tarifária permanecerá amarela em agosto, informou na sexta-feira (31/7) a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos nas contas de luz será mantido para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

É o quarto mês com a bandeira amarela. Segundo a ANEEL, a manutenção da bandeira se deve ao período seco no Brasil, o que leva a uma geração hidrelétrica reduzida, devido ao menor nível dos reservatórios, e ao acionamento de usinas termelétricas, com custo mais elevado.

— A sinalização reflete condições menos favoráveis de geração de energia no país em razão do período seco, quando há redução nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas e necessidade de acionamento de usinas termelétricas, que possuem custo mais elevado — esclarece a ANEEL.

Criado em 2015 pela agência, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o SIN gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.

A cada mês, as condições de operação do sistema de geração de energia elétrica são reavaliadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que define a melhor estratégia de geração de energia para atendimento da demanda e traça uma previsão de custos a serem cobertos pelas bandeiras.

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