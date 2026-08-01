Aplicativo do Tesouro Direto será desativado a partir de 17 de agosto

O Ministério da Fazenda informou aplicativo do Tesouro Direto será desativado no dia 17 de agosto. Segundo a pasta, a medida foi tomada para permitir a "construção de uma nova experiência para os investidores" , que será divulgada em uma data ainda que será definida.

Com a desativação do aplicativo, quem investe em títulos públicos poderá acompanhar sua carteira de investimentos por meio do Portal do Investidor, site oficial do Tesouro , ou nos aplicativos do banco ou corretora utilizados para fazer as operações de compra e venda dos títulos do governo federal.

Em nota à imprensa, o Tesouro reforçou que a desativação não representará qualquer impacto nos investimentos dos usuários.

"Com a desativação do aplicativo, os investimentos dos participantes do programa permanecem inalterados, ou seja, títulos, valores investidos, rentabilidade e demais informações continuarão preservados", informou o Tesouro.