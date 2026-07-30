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Pesquisa Quaest aponta Juliana Brizola e Luciano Zucco tecnicamente empatados na disputa pelo governo do RS

O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 1.104 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 24 e 28 de julho.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: G1RS
30/07/2026 às 15h33
Pesquisa Quaest aponta Juliana Brizola e Luciano Zucco tecnicamente empatados na disputa pelo governo do RS
Foto: Divulgação

Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (30) mostra como está a disputa para o governo do Rio Grande do Sul. A candidata Juliana Brizola (PDT) aparece com 24% das intenções de voto no 1º turno. Luciano Zucco (PL) aparece com 22%Eles estão tecnicamente empatados. Gabriel Souza (MDB) tem 6% e Marcelo Maranata (PSDB) tem 3%. Os candidatos Cesar Pontes (PCO) e Rejane Oliveira (PSTU) aparecem com 1%.

Cenário 1

  • Juliana Brizola (PDT): 24%
  • Luciano Zucco (PL): 22%
  • Gabriel Souza (MDB): 6%
  • Marcelo Maranata (PSDB): 3%
  • Cesar Pontes (PCO): 1%
  • Rejane Oliveira (PSTU): 1%
  • Indecisos: 31%
  • Branco/nulo/não vai votar: 12%

Para 62% dos eleitores ouvidos pela Quaest, a escolha do voto para governador ainda pode mudar. Outros 34% consideram a decisão definitiva.

O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 1.104 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 24 e 28 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número RS-04790/2026.

Índice de rejeição dos candidatos

  • Juliana Brizola (PDT): 33%
  • Luciano Zucco (PL): 20%
  • Gabriel Souza (MDB): 15%
  • Marcelo Maranata (PSDB): 10%
  • Cesar Pontes (PCO): 10%
  • Rejane de Oliveira (PSTU): 9%
  • Priscila Voigt (UP): 4%

Simulação de 2º turno

 

Cenário 1

  • Juliana Brizola (PDT): 35%
  • Luciano Zucco (PL): 31%
  • Indecisos: 21%
  • Branco/nulo/não vai votar: 13%

 

Cenário 2

  • Juliana Brizola (PDT): 35%
  • Gabriel Souza (MDB): 20%
  • Indecisos: 26%
  • Branco/nulo/não vai votar: 19%

Cenário 3

  • Luciano Zucco (PL): 32%
  • Gabriel Souza (MDB): 20%
  • Indecisos: 28%
  • Branco/nulo/não vai votar: 20%

Aprovação do governo do estado

  • Aprovam: 48%
  • Desaprovam: 42%
  • Não sabe/não respondeu: 10%

Índice de rejeição dos candidatos

 

  • Juliana Brizola (PDT): 33%
  • Luciano Zucco (PL): 20%
  • Gabriel Souza (MDB): 15%
  • Marcelo Maranata (PSDB): 10%
  • Cesar Pontes (PCO): 10%
  • Rejane de Oliveira (PSTU): 9%
  • Priscila Voigt (UP): 4%

 

Simulação de 2º turno

 

Cenário 1

  • Juliana Brizola (PDT): 35%
  • Luciano Zucco (PL): 31%
  • Indecisos: 21%
  • Branco/nulo/não vai votar: 13%

 

Cenário 2

  • Juliana Brizola (PDT): 35%
  • Gabriel Souza (MDB): 20%
  • Indecisos: 26%
  • Branco/nulo/não vai votar: 19%

 

Cenário 3

  • Luciano Zucco (PL): 32%
  • Gabriel Souza (MDB): 20%
  • Indecisos: 28%
  • Branco/nulo/não vai votar: 20%

Aprovação do governo do estado

  • Aprovam: 48%
  • Desaprovam: 42%
  • Não sabe/não respondeu: 10%

Principais problemas do estado

  • Enchentes: 34%
  • Saúde: 18%
  • Economia: 11%
  • Educação: 6%
  • Violência: 6%
  • Infraestrutura: 4%
  • Corrupção: 3%
  • Desemprego: 2%
  • Pobreza: 2%
  • Outros: 9%
  • Não sabe/não respondeu: 5%

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