Pesquisa Quaest aponta Juliana Brizola e Luciano Zucco tecnicamente empatados na disputa pelo governo do RS

Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (30) mostra como está a disputa para o governo do Rio Grande do Sul. A candidata Juliana Brizola (PDT) aparece com 24% das intenções de voto no 1º turno. Luciano Zucco (PL) aparece com 22%. Eles estão tecnicamente empatados. Gabriel Souza (MDB) tem 6% e Marcelo Maranata (PSDB) tem 3%. Os candidatos Cesar Pontes (PCO) e Rejane Oliveira (PSTU) aparecem com 1%.
Cenário 1
- Juliana Brizola (PDT): 24%
- Luciano Zucco (PL): 22%
- Gabriel Souza (MDB): 6%
- Marcelo Maranata (PSDB): 3%
- Cesar Pontes (PCO): 1%
- Rejane Oliveira (PSTU): 1%
- Indecisos: 31%
- Branco/nulo/não vai votar: 12%
Para 62% dos eleitores ouvidos pela Quaest, a escolha do voto para governador ainda pode mudar. Outros 34% consideram a decisão definitiva.
O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 1.104 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 24 e 28 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número RS-04790/2026.
Índice de rejeição dos candidatos
- Juliana Brizola (PDT): 33%
- Luciano Zucco (PL): 20%
- Gabriel Souza (MDB): 15%
- Marcelo Maranata (PSDB): 10%
- Cesar Pontes (PCO): 10%
- Rejane de Oliveira (PSTU): 9%
- Priscila Voigt (UP): 4%
Simulação de 2º turno
Cenário 1
- Juliana Brizola (PDT): 35%
- Luciano Zucco (PL): 31%
- Indecisos: 21%
- Branco/nulo/não vai votar: 13%
Cenário 2
- Juliana Brizola (PDT): 35%
- Gabriel Souza (MDB): 20%
- Indecisos: 26%
- Branco/nulo/não vai votar: 19%
Cenário 3
- Luciano Zucco (PL): 32%
- Gabriel Souza (MDB): 20%
- Indecisos: 28%
- Branco/nulo/não vai votar: 20%
Aprovação do governo do estado
- Aprovam: 48%
- Desaprovam: 42%
- Não sabe/não respondeu: 10%
Índice de rejeição dos candidatos
- Juliana Brizola (PDT): 33%
- Luciano Zucco (PL): 20%
- Gabriel Souza (MDB): 15%
- Marcelo Maranata (PSDB): 10%
- Cesar Pontes (PCO): 10%
- Rejane de Oliveira (PSTU): 9%
- Priscila Voigt (UP): 4%
Simulação de 2º turno
Cenário 1
- Juliana Brizola (PDT): 35%
- Luciano Zucco (PL): 31%
- Indecisos: 21%
- Branco/nulo/não vai votar: 13%
Cenário 2
- Juliana Brizola (PDT): 35%
- Gabriel Souza (MDB): 20%
- Indecisos: 26%
- Branco/nulo/não vai votar: 19%
Cenário 3
- Luciano Zucco (PL): 32%
- Gabriel Souza (MDB): 20%
- Indecisos: 28%
- Branco/nulo/não vai votar: 20%
Aprovação do governo do estado
- Aprovam: 48%
- Desaprovam: 42%
- Não sabe/não respondeu: 10%
Principais problemas do estado