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Festival Latinidades celebra Dia da Mulher Afro-latino-americana em NY

Evento estreia nos Estados Unidos nesta 19ª edição

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/07/2026 às 14h35
Festival Latinidades celebra Dia da Mulher Afro-latino-americana em NY
© Valter Campanato/Agência Brasil

O Festival Latinidades 2026 , que celebra o Dia Internacional da Mulher Atro-latino-americana e Caribenha neste sábado (25), tem agenda pela primeira vez em Nova York, nos Estados Unidos.

A iniciativa marca ainda mais a projeção do evento no exterior em sua 19ª edição, com promoção de arte, cultura, formação, luta e empreendedorismo. Em 2026, o tema é "Saúde Mental Importa!" e foca em discutir condições de trabalho, riscos psicossociais e qualidade de vida, com destaque no setor cultural.

Durante todo o mês de julho, o maior festival de mulheres negras da América Latina promove ações em Brasília, São Paulo e Nova York.

A etapa norte-americana do evento conecta diretamente a produção cultural afro-latina à diáspora global. >>Veja aqui a programação completa .

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Saúde Mental

O Festival Latinidades busca este ano chamar a atenção para a precarização das equipes técnicas, produtoras e artistas.

Além dos shows e exibições, o Instituto Afrolatinas lançou a Pesquisa Nacional sobre Saúde Mental de Trabalhadoras e Trabalhadores da Cultura, durante a abertura do Festival, em Brasília.

Elaborado em parceria com o Data labe e o Coletivo Mawê, o levantamento pretende subsidiar políticas públicas sobre a temática.

Festival Latinidades

Criado em 2028, o projeto do Festival Latinidades alcançou mais de 400 mil pessoas de público direto, mais de 2 milhões de pessoas afetadas no total, com presença em mais de 70 países e a realização de mais de 500 atividades educativas.

Além disso, em 19 anos de trajetória, o encontro contabiliza 10 publicações, alcance de 200 mil pessoas nas redes sociais e mais de 400 apresentações artísticas de mulheres negras.

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