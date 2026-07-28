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Projeto torna facultativo ajuste no calendário escolar para que férias coincidam com Copa Feminina de 2027

A proposta poderá ser analisada diretamente pelo Plenário

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
28/07/2026 às 20h10

O Projeto de Lei 3481/26, da deputada Any Ortiz (PP-RS), retira a obrigatoriedade de os sistemas de ensino público e privado ajustarem seus calendários para que as férias escolares do primeiro semestre de 2027 coincidam com o período da competição.

O texto altera a previsão da Lei Geral da Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027 ( Lei 15.421/26 ) que obriga o ajuste.

Segundo Ortiz, o projeto busca "tornar facultativo" o ajuste dos calendários escolares de forma que as férias abranjam, tanto quanto possível, o período da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027.

Próximos passos
A proposta ainda não foi encaminhada para as comissões de mérito. Como ela teve a urgência aprovada , poderá ser analisada diretamente pelo Plenário.

Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

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