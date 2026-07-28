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Smartbis lança plataforma white label para clubes

Modelo permite criar clubes de benefícios com marca própria e mira operações no Brasil, Argentina e México

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/07/2026 às 17h16
Smartbis lança plataforma white label para clubes
Imagem gerada por inteligência artificial

A Smartbis, plataforma brasileira voltada a programas de fidelidade, recompra e relacionamento com clientes, lançou uma plataforma white label para criação de clubes de benefícios. O modelo permite que empresas, associações comerciais, agências, consultorias e operadores de comunidades estruturem clubes próprios com identidade visual, parceiros, participantes, regras de acesso e benefícios sob a marca do projeto.

O lançamento ocorre em um momento de expansão do mercado de fidelização no Brasil. Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF), o faturamento dos programas de fidelidade chegou a R$ 6,3 bilhões no primeiro trimestre de 2026, alta de 11,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. O levantamento também aponta 306,2 milhões de inscritos em programas no período, crescimento de 12,7% na mesma comparação.

A nova modalidade da Smartbis foi estruturada para atender operações que desejam criar clubes de benefícios sem desenvolver uma plataforma própria. De acordo com informações da empresa sobre Revenda White Label, o recurso permite cadastrar parceiros, benefícios, cupons, vouchers, pontos, cashback, planos, participantes e regras de uso. A estrutura também prevê portal ou PWA com marca própria, domínio conforme o plano contratado, integrações de pagamento e relatórios de uso e engajamento.

O formato white label se diferencia da revenda tradicional de software porque o operador do clube mantém a relação direta com parceiros e participantes. Na prática, o clube pode ser usado por redes locais de comércio, associações, comunidades, clubes pagos ou empresas que buscam criar uma rede própria de vantagens, sem que cada parceiro precise contratar diretamente a Smartbis.

A empresa já atende clientes na Argentina e no México e vê nesses mercados espaço para modelos de fidelização operados por parceiros locais, especialmente em redes comerciais, comunidades e clubes de vantagens.

Além do varejo e dos programas de fidelidade, o tema também se conecta à discussão sobre benefícios corporativos. A Pesquisa de Benefícios 2026 da Robert Half aponta que 77% dos profissionais brasileiros consideram que os benefícios oferecidos pelas empresas deveriam ser atualizados para acompanhar as mudanças do mercado de trabalho. O estudo também mostra que apenas 42% dos profissionais percebem que sua empresa oferece um pacote superior ao de outras organizações.

Segundo Eduardo Thomas, fundador da Smartbis, o modelo white label acompanha uma mudança na forma como empresas e parceiros constroem relacionamento recorrente com seus públicos. "Clubes de benefícios deixaram de ser apenas uma vitrine de descontos. Em muitos casos, eles funcionam como uma rede própria de relacionamento, com parceiros, regras comerciais, dados de uso e recorrência. A proposta da plataforma é oferecer infraestrutura para que cada administrador construa esse ecossistema com sua própria marca", afirma.

A movimentação reforça a tendência de plataformas digitais voltadas à retenção e ao relacionamento contínuo. Em um mercado em que consumidores e profissionais esperam experiências mais personalizadas, clubes de benefícios passam a ocupar espaço entre estratégias de fidelização, engajamento e geração de valor para comunidades, empresas e redes comerciais.

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