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Sem vice definido, Partido Novo confirma Romeu Zema como candidato à Presidência da República

Zema afirmou que tem “todas as credenciais” para disputar a Presidência da República

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: O Sul
27/07/2026 às 14h48
Sem vice definido, Partido Novo confirma Romeu Zema como candidato à Presidência da República
Foto: Reprodução de vídeo

Ainda sem a definição de um vice para a chapa, o Partido Novo oficializou na manhã desta segunda-feira (27), em Brasília, o nome do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema como candidato à Presidência da República nas eleições deste ano.

O anúncio foi feito em convenção nacional da legenda e contou com a presença do presidente do Novo, Eduardo Ribeiro. Na ocasião, Zema agradeceu aos colegas de partido e afirmou que reúne todas as credenciais para o cargo.

“Agradecer a todos do Partido Novo aqui pela presença e também por endossarem unanimemente meu nome na convenção como pré-candidato e candidato à Presidência da República e, como já foi dito aqui, eu me considero com todas as credenciais. Modéstia à parte, até mais do que os meus concorrentes”, declarou.

Zema destacou a sua trajetória no setor privado como empresário e afirmou ser o único candidato à Presidência que conhece o “Brasil real”. “No Brasil, o setor público carece de bons exemplos. 

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