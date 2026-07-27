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Propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV começa em 28 de agosto

Veiculação obrigatória seguirá regras definidas pela Justiça Eleitoral e inclui blocos diários e inserções ao longo da programação.

Por: Andre Eberhardt Fonte: SindiRádio
27/07/2026 às 11h17
Propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV começa em 28 de agosto
(Foto: Arte TRE-PR)

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão terá início no dia 28 de agosto, marcando uma das etapas do calendário das eleições.

Na disputa ao Senado, a programação contará com dois blocos diários de sete minutos no rádio, exibidos às 7h e às 12h, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras.

A divisão do tempo destinado às candidaturas segue as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral. Desse total, 90% do tempo é distribuído de forma proporcional à representação dos partidos na Câmara dos Deputados, enquanto os 10% restantes são divididos igualmente entre todos os candidatos.

Além dos programas em bloco, as candidaturas também terão direito às tradicionais inserções de 30 segundos, veiculadas ao longo da programação das emissoras de rádio e televisão.

SindiRádio informou que seguirá acompanhando e divulgando as principais informações relacionadas ao período eleitoral, orientando as emissoras de radiodifusão sobre as normas e procedimentos previstos para a cobertura das eleições.


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