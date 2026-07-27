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Seguradoras exigem declaração de uso para motoristas de app

O crescimento dos motoristas de aplicativos como Uber, 99 e InDrive tem gerado maior demanda por seguros automotivos específicos. Portais Economize...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/07/2026 às 11h35
Seguradoras exigem declaração de uso para motoristas de app
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O aumento do número de motoristas que utilizam aplicativos de transporte como Uber, 99 e InDrive tem levado a uma maior demanda por seguros automotivos adequados à atividade profissional. Segundo o portal Economize ON, veículos empregados para transporte remunerado precisam ser declarados corretamente nas apólices, sob pena de negativa de cobertura em caso de sinistro.

A mudança de perfil ocorreu nos últimos anos, acompanhando a expansão dos serviços de mobilidade urbana no Brasil. As seguradoras avaliam risco diferente devido à maior quilometragem diária e ao uso comercial do bem, o que pode alterar valores de franquia, coberturas e condições contratuais.

A principal diferença entre um seguro tradicional e uma proteção destinada a motoristas de aplicativo reside no tipo de utilização do veículo. Quando o automóvel transporta passageiros mediante pagamento, o risco analisado pela seguradora inclui maior exposição diária, maior número de quilômetros percorridos e a natureza profissional da operação. Conforme explica o portal Economize ON, a contratação deve verificar se a seguradora aceita essa finalidade e quais condições estão previstas na apólice.

Claudio Royo, advogado e corretor de seguros desde 1998, afirma que muitos motoristas ainda acreditam que uma apólice convencional oferece proteção completa independentemente da finalidade do veículo. "Informar corretamente o uso do automóvel é fundamental para evitar divergências no momento de um eventual sinistro", destaca o especialista.

A ausência de comunicação à seguradora pode gerar questionamentos durante a análise de uma ocorrência. O portal Smartia aponta que informações incorretas ou desatualizadas podem comprometer a adequação da cobertura escolhida, resultando em recusa de indenização ou redução dos valores pagos.

Com a expansão da economia por aplicativos, o perfil de busca por seguros automotivos mudou. Motoristas que dependem do carro como fonte de renda passam a considerar critérios como frequência de circulação, necessidade de assistência rápida e proteção contra períodos sem trabalho após um acidente. O seguro para veículos de aplicativo deve, portanto, incluir coberturas para colisão, roubo, furto, terceiros, assistência 24 horas, carro reserva e condições de indenização integral.

A comparação entre propostas torna-se essencial, pois diferentes seguradoras apresentam variações quanto à aceitação do veículo para atividade profissional, valor da franquia, cobertura para terceiros, assistência e rede de oficinas credenciadas. O portal Smartia recomenda analisar não apenas o preço, mas também as limitações contratuais e os serviços incluídos.

A precificação também varia conforme características do condutor e do veículo, como cidade de circulação, modelo, idade do motorista, tempo de habilitação e intensidade de uso. Essas variáveis explicam diferenças entre propostas recebidas por motoristas com veículos semelhantes.

Para motoristas de aplicativo, a escolha de um seguro adequado pode influenciar diretamente a continuidade da atividade após um imprevisto. Em casos de colisão ou perda total, o tempo de reparo e a disponibilidade de assistência podem representar impactos financeiros significativos, tornando a proteção um elemento ligado à fonte de renda.

Diante desse cenário, a atualização das informações junto à seguradora, a avaliação detalhada de propostas e a análise das coberturas disponíveis são medidas recomendadas para reduzir riscos de incompatibilidade entre a atividade exercida e a proteção contratada, conforme os conteúdos publicados pelo Economize ON.

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