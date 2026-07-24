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Transporte intermunicipal de passageiros tem suspensão temporária e alteração operacional devido aos eventos climáticos no RS

Em atendimento às determinações constantes na Ordem de Serviço 004/2026 e em razão dos eventos climáticos que ocasionaram bloqueios em trechos da m...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
24/07/2026 às 20h32
Transporte intermunicipal de passageiros tem suspensão temporária e alteração operacional devido aos eventos climáticos no RS
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Em atendimento às determinações constantes na Ordem de Serviço 004/2026 e em razão dos eventos climáticos que ocasionaram bloqueios em trechos da malha rodoviária estadual, ocorreu a suspensão temporária do transporte intermunicipal de passageiros da linha 1865 (Porto Alegre – Encruzilhada do Sul - via Amaral Ferrador), da empresa Expresso SB, nos seguintes horários:

  • Linha 1865- de Encruzilhada do Sul para Porto Alegre via Amaral Ferrador, Cristal e Camaquã (saída às 5h)

  • Linha 1865- de Porto Alegre para Encruzilhada do Sul via Camaquã, Cristal e Amaral Ferrador (saída às 14h)

Além disso, a empresa Planalto Transportes Ltda. também informou as alterações operacionais adotadas até o presente momento, visando garantir a continuidade da prestação do serviço de transporte intermunicipal de passageiros com segurança.

  • Linha 1051– de Porto Alegre x Erechim (saída às 20h30): em decorrência da interrupção do tráfego na região de Cotiporã, a operação está sendo realizada somente até o município de Bento Gonçalves, permanecendo temporariamente suspenso o atendimento aos demais municípios do itinerário original. Como alternativa operacional, os passageiros com destino a Passo Fundo, Getúlio Vargas e Erechim estão sendo orientados a utilizar a Linha 967 – Porto Alegre x Erechim, com saída às 23h50, que opera via BR-386.

  • Linha 1052– Porto Alegre x Carazinho (saída às 5h): os passageiros com destino às localidades de Farroupilha, Bento Gonçalves, Veranópolis e demais municípios atendidos no percurso estão sendo assistidos mediante transbordo operacional, de forma a assegurar a continuidade da viagem. Como alternativa de atendimento, permanecem disponíveis as seguintes opções de transporte: Linha 784 – Porto Alegre x Passo Fundo, via Garibaldi; e Linha 1053 – Porto Alegre x Passo Fundo, via Nova Prata.

  • Linha 1051– Erechim x Porto Alegre encontra-se temporariamente cancelada em razão das restrições de tráfego decorrentes dos eventos climáticos. Como alternativa, os passageiros com origem em Erechim, Getúlio Vargas e Passo Fundo estão sendo direcionados para a Linha 967 – Erechim x Porto Alegre, com saída às 23h50.

A retomada dos serviços dependerá das condições das rodovias afetadas com as chuvas dos últimos dias.

Texto: Ascom Daer
Edição: Secom

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