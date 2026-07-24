Transporte intermunicipal de passageiros tem suspensão temporária e alteração operacional devido aos eventos climáticos no RS

Linha 1051– de Porto Alegre x Erechim (saída às 20h30): em decorrência da interrupção do tráfego na região de Cotiporã, a operação está sendo realizada somente até o município de Bento Gonçalves, permanecendo temporariamente suspenso o atendimento aos demais municípios do itinerário original. Como alternativa operacional, os passageiros com destino a Passo Fundo, Getúlio Vargas e Erechim estão sendo orientados a utilizar a Linha 967 – Porto Alegre x Erechim, com saída às 23h50, que opera via BR-386.





