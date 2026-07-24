Transporte intermunicipal de passageiros tem suspensão temporária e alteração operacional devido aos eventos climáticos no RS

Em atendimento às determinações constantes na Ordem de Serviço 004/2026 e em razão dos eventos climáticos que ocasionaram bloqueios em trechos da malha rodoviária estadual, ocorreu a suspensão temporária do transporte intermunicipal de passageiros da linha 1865 (Porto Alegre – Encruzilhada do Sul - via Amaral Ferrador), da empresa Expresso SB, nos seguintes horários:
Além disso, a empresa Planalto Transportes Ltda. também informou as alterações operacionais adotadas até o presente momento, visando garantir a continuidade da prestação do serviço de transporte intermunicipal de passageiros com segurança.
A retomada dos serviços dependerá das condições das rodovias afetadas com as chuvas dos últimos dias.
Texto: Ascom Daer
Edição: Secom