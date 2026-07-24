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Quartas da Copa do Brasil Feminina terá clássico carioca Fla x Flu

Duelos de ida e volta ocorrerão nas semanas de 5 e 19 de agosto

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/07/2026 às 16h55

Os confrontos de quarta de final da Copa do Brasil Feminina já estão definidos. Entre os duelos sorteados nesta sexta-feira (24) na sede da CBF no Rio de Janeiro está o clássico carioca Flamengo x Fluminense. Outro duelo regional será entre Ferroviária e Bragantino. Os demais embates serão Internacional x Atlético-MG e Bahia x São Paulo.

A fase de quartas é a primeira com jogos de ida e volta. As partidas estão programadas para as semanas de 5 e 19 de agosto. Se houver empate no placar agregado, a classificação será definida em cobrança de pênaltis.

Além dos duelos, também foram sorteados hoje os mandos de campo. Flamengo, Ferroviária, Internacional e Bahia serão mandantes nos jogos da volta.

A Copa do Brasil teve início em abril com 66 times. O torneio é dividido em sete fases, com premiações em cada uma delas. Os clubes que avançarem às semifinais serão contemplados com R$ 140 mil cada. Na sequência, os classificados à final levarão R$ 200 mil. A premiação para o campeão será de R$ 1,1 milhão e vice receberá R$ 550 mil.

Quartas de final*

Flamengo x Fluminense

Ferroviária x Bragantino

Internacional x Atlético-MG

Bahia x São Paulo

* Clubes à direita serão os mandantes no jogo da volta

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