Sexta, 24 de Julho de 2026
11°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Ministro do STJ é incluído em investigação sobre venda de sentenças

Buzzi também é alvo de uma acusação de assédio sexual

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/07/2026 às 17h30

O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a inclusão do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Marco Buzzi no inquérito que investiga venda de sentenças.

A decisão foi tomada pelo ministro relator, Cristiano Zanin. O caso faz parte das investigações da Polícia Federal (PF) no âmbito da Operação Sisamnes .

A investigação tramita em segredo de Justiça, e os indícios que pesam contra Buzzi não foram divulgados.

A Operação Sisamnes teve início após a PF apurar que servidores de gabinetes do STJ exploraram indevidamente o acesso ao sistema eletrônico de elaboração de minutas de votos e venderam as informações a terceiros.

Em maio, a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou nove acusados pelos crimes de organização criminosa, corrupção, violação de sigilo e exploração de prestígio.

No decorrer das investigações, a PF identificou suspeitas contra Marco Buzzi, que já está afastado das funções por uma acusação de assédio sexual .

O ministro está sendo investigado por tentar agarrar uma jovem, que é filha de um casal de amigos dele, durante um banho de mar. O episódio teria ocorrido em janeiro deste ano, quando o ministro, a jovem e seus pais passaram férias em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina.

Após o caso vir à tona, uma ex-funcionária terceirizada do gabinete do ministro denunciou que também foi alvo de assédio sexual.

Em nota, a defesa de Buzzi declarou que o ministro não tem conhecimento sobre a investigação de venda de sentenças e ressaltou que Buzzi é proibido legalmente de julgar processos de familiares.

"A defesa esclarece que o ministro Marco Buzzi não tem nenhuma relação com atividades profissionais de seus familiares, ao contrário, é legalmente impedido de julgar casos que seus familiares tenham atuação. Também afirma não ter conhecimento da investigação e nem sequer de que ele seja investigado", afirmou a defesa.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 1 hora

Bolsonaro recorre para anular proibição de visita na prisão domiciliar

Medida foi tomada por Moraes após carta divulgada por Flávio Bolsonaro

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Há 12 horas

Justiça do Rio determina bloqueio de contas do Banco Master

Total chega a R$ 135 milhões; estado e Rioprevidência fizeram pedido
Justiça Há 20 horas

Juíza suspende perícia em celular apreendido em cela de Jairinho

Medida vale até julgamento de habeas corpus

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Justiça Há 23 horas

STJ libera retomada de cobrança de dívidas do Grupo Manguinhos

Pedido foi feito pela Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
Justiça Há 1 dia

PF mira tráfico internacional e lavagem de capitais de até R$ 1 bilhão

Grupo exportava cocaína para a Europa e tinha ligações com CV e PCC

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 18°
16° Sensação
1.32 km/h Vento
99% Umidade
20% (0.28mm) Chance chuva
07h20 Nascer do sol
18h02 Pôr do sol
Sábado
23° 14°
Domingo
23° 15°
Segunda
26° 16°
Terça
26° 18°
Quarta
24° 17°
Últimas notícias
Economia Há 35 minutos

Tarifa de 37,5% dos EUA atinge US$ 6,6 bi em exportações do Brasil
Geral Há 35 minutos

Justiça decreta prisão de casal suspeito de roubar e vender remédios
Câmara Há 35 minutos

Lei autoriza venda de spray de pimenta para defesa pessoal de mulheres
Câmara Há 1 hora

Projeto obriga escolas e universidades a oferecer apoio psicológico a profissionais da educação
Senado Federal Há 1 hora

Projeto destina R$ 563,5 milhões a quatro ministérios

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Quando a memória canta
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 -0,14%
Euro
R$ 5,78 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 -3,12%
Bitcoin
R$ 344,987,62 -1,47%
Ibovespa
174,041,95 pts -1.52%
Mega-Sena
Concurso 3035 (23/07/26)
05
07
17
51
56
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 7073 (23/07/26)
04
09
32
34
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3743 (23/07/26)
02
03
04
05
09
10
11
13
15
18
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2953 (22/07/26)
00
01
10
11
16
17
29
30
31
38
56
57
65
75
88
89
90
95
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2986 (22/07/26)
04
14
21
34
38
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias