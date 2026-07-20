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São Paulo recebe evento gratuito Férias Radicais

Entre 20 de julho e 5 de agosto de 2026, o Centro de Esportes Radicais, no Bom Retiro, sedia a segunda edição do Férias Radicais, evento gratuito p...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/07/2026 às 12h55
São Paulo recebe evento gratuito Férias Radicais
Divulgação Liga de Esportes Radicais

As férias de julho prometem muita adrenalina em São Paulo. Entre os dias 20 de julho e 5 de agosto de 2026, o Centro de Esportes Radicais, no Bom Retiro, recebe a segunda edição do evento Férias Radicais, com uma programação gratuita voltada para todas as idades.

Promovido pela Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR) da Prefeitura de São Paulo e realizado pela Liga de Esportes Radicais, o evento acontece diariamente, das 10h às 18h, reunindo experiências esportivas, lazer e entretenimento em um dos principais equipamentos públicos da cidade.

Além de oferecer atividades gratuitas para moradores e turistas, o projeto busca incentivar a ocupação dos espaços públicos, fortalecer o turismo na região central e impulsionar a economia local. A expectativa é receber cerca de 60 mil visitantes ao longo dos 17 dias de programação.

"O fortalecimento do calendário de eventos da cidade é uma das nossas prioridades, e o Férias Radicais é um exemplo perfeito de como podemos unir lazer, esporte e turismo de forma gratuita para a população. Queremos que as famílias paulistanas e os visitantes aproveitem São Paulo durante todo o ano, e iniciativas como esta mostram que a cidade oferece opções para todos os perfis", afirma o secretário municipal de Turismo, Gustavo Lopes de Souza.

Atrações para todas as idades

A programação reúne atividades que combinam aventura, segurança e inclusão.

O Arvorismo com Rapel desafia os participantes em um circuito suspenso com pontes, cordas, passarelas e obstáculos, finalizando com uma descida de rapel monitorada por instrutores especializados.

A Mega Tirolesa, com 80 metros de extensão, atravessa o Centro de Esportes Radicais e proporciona uma vista panorâmica da região central da cidade em um percurso equipado com sistema de frenagem automática.

Outra atração é o Rapel nas Alturas, realizado a partir de uma plataforma suspensa por guindaste. Durante a atividade, apresentações de lira circense tornam a experiência ainda mais atrativa para o público.

O Balão Cativo oferece uma vista privilegiada do Centro de Esportes Radicais, do Parque da Luz e do skyline paulistano. Totalmente acessível, conta com plataforma elevatória e estrutura adaptada para receber pessoas com mobilidade reduzida, cadeirantes e pessoas com deficiência. Cada voo dura entre cinco e oito minutos.

A programação inclui ainda a Mega Parede de Escalada, com diferentes níveis de dificuldade para iniciantes e praticantes experientes, e o Simulador de Asa Delta, que reproduz a sensação do voo livre por meio de um sistema suspenso por cabos.

Todas as atividades contam com equipamentos certificados e acompanhamento de equipes técnicas especializadas.

Área Kids

O público infantil também terá um espaço exclusivo com atrações desenvolvidas para incentivar a prática esportiva de forma segura e divertida.

Entre as atividades estão Mini Bungee Jumping, Mini Asa Delta, circuito psicomotor, gincanas, jogos recreativos e oficinas criativas inspiradas nos esportes radicais.

A proposta é estimular a convivência entre pais e filhos, promovendo integração, desenvolvimento motor e hábitos saudáveis desde a infância, sempre com supervisão de profissionais de educação física e monitores especializados.

Serviço:

Evento: Férias Radicais 2026
Data: 20 de julho a 5 de agosto de 2026
Horário: das 10h às 18h
Local: Centro de Esportes Radicais
Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, 5.700 – Bom Retiro – São Paulo (SP)
Entrada: gratuita
Classificação: livre (menores acompanhados por responsável)
Realização: Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR) – Prefeitura de São Paulo
Execução: Liga de Esportes Radicais

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