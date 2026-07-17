Poços de Caldas: Nacional Inn otimiza recepção de grupos

O Nacional Inn Poços de Caldas atua com operação especializada para recepção de grupos de viagem e excursões na cidade mineira, reunindo estrutura de hospedagem e atendimento direcionado a diferentes perfis de viajantes. A unidade integra a presença da rede no destino com foco em logística, conforto e praticidade para estadias coletivas.

Localizado na região central da cidade, o hotel conta com estacionamento para ônibus, acomodações com diferentes capacidades de ocupação, áreas de lazer e espaços para eventos. O Nacional Inn Poços de Caldas também oferece condições específicas para Guias de Turismo e agências de viagem na organização das hospedagens.

Ricardo Aly, diretor da rede de hotéis Nacional Inn, acredita que a soma de alguns fatores — localização, estrutura para diferentes perfis e equipe treinada — que, na prática, fazem muita diferença para quem trabalha com grupos de viagem é o que posiciona a unidade como uma das referências na recepção de grupos e excursões.

"Quando o guia percebe que dá pra fazer muita coisa a pé, muda completamente a experiência. Além disso, nossas acomodações e áreas de lazer atendem desde famílias até grupos mais maduros. Sem contar o café da manhã cortesia, um momento importante de organização do grupo antes dos passeios. Também contamos com um time treinado para esse tipo de operação", comenta o executivo.

O diretor da Nacional Inn explica que essa especialização da unidade em grupos se integra à estratégia da rede em Poços de Caldas (MG). "Trabalhamos com uma operação integrada, com três hotéis na cidade, o que amplia bastante nossa capacidade de atender diferentes demandas ao mesmo tempo, devido à flexibilidade que isso proporciona".

O Nacional Inn Poços de Caldas é voltado ao lazer, com localização central e estrutura completa que atende famílias e excursões. Já o Euro Suite Poços de Caldas, localizado na rua do teleférico, atende grupos que buscam praticidade e funcionalidade, com perfil corporativo. Enquanto isso, o Dan Inn Poços de Caldas se posiciona como opção estratégica, com foco em custo-benefício e facilidade de acesso à região comercial.

"Dependendo do perfil do grupo — seja mais econômico, mais voltado ao lazer ou até com uma proposta mista — conseguimos direcionar para a unidade mais adequada, sempre mantendo um padrão de atendimento alinhado que oferece um conjunto de soluções dentro da mesma rede para o guia ou a agência", relata Ricardo Aly.

Estrutura e operação estratégica

O executivo conta que é feito um planejamento detalhado prévio da ocupação, considerando o perfil da excursão — idade dos hóspedes, dinâmica, tempo de permanência e tipo de roteiro do grupo na cidade.

Segundo ele, também é pensado o fluxo nas áreas comuns, e a distribuição dos quartos busca manter o grupo organizado por proximidade, evitando dispersão desnecessária. O objetivo é entender o ritmo do grupo, antecipar necessidades dos hóspedes e facilitar o trabalho de quem está liderando a viagem.

"É um ajuste fino entre operação e experiência, que faz tudo acontecer com mais naturalidade. Buscamos equilibrar a organização dos quartos com o conforto individual, garantindo que todos tenham acesso a acomodações bem equipadas e tranquilas. Espaços como restaurante, lazer e convivência são preparados para receber grupos sem gerar congestionamento ou espera excessiva", detalha o diretor.

Antes do grupo chegar, é feito um alinhamento com o guia ou a agência para definição de horários, divisão de chaves e organização de bagagens. Na chegada, a equipe trabalha com processos de check-in otimizados, muitas vezes antecipados, para evitar filas e desgaste. No checkout, tudo é planejado para que a saída seja ágil e sem imprevistos, respeitando o tempo da excursão.

"A equipe é preparada para receber o volume específico de pessoas de forma rápida, direcionando cada etapa com clareza. No fim das contas, o objetivo é tirar o peso da operação do guia e possibilitar que ele foque na experiência do grupo", declara o executivo.

A equipe da unidade Poços de Caldas busca entender o perfil do grupo e oferecer condições claras de negociação para construir uma relação de parceria com agências de viagem e guias de turismo. A rede trabalha com políticas específicas para grupos, incluindo cortesias que ajudam na reserva das excursões.

"Esse tipo de benefício, quando bem estruturado, dá previsibilidade para o guia e facilita a tomada de decisão — principalmente em grupos maiores. Isso traz mais segurança para quem está organizando a viagem. Uma funcionalidade é agregar valor à experiência com estrutura e lazer já inclusos. O acesso ao Passaporte Walter World, por exemplo, entra como um atrativo concreto para o roteiro", considera Ricardo Aly.

De acordo com o executivo, o turismo de grupos tem um papel estratégico na operação da Nacional Inn em Poços de Caldas, pois ajuda a equilibrar a ocupação ao longo do ano, especialmente em períodos que não são considerados alta temporada, proporcionando estabilidade para o hotel e previsibilidade de demanda.

"Medidas que ampliam as opções de entretenimento sem complicar a logística transformam a hospedagem em algo mais completo e atrativo para todo o grupo. Um suporte contínuo que acompanhe todas as etapas, mantendo comunicação ativa e ajustando o que for necessário, constrói uma relação de confiança, que naturalmente se transforma em recorrência ou indicação. Isso cria um ciclo muito saudável para o negócio. O turismo de grupos representa continuidade e fortalecimento da marca no destino", conclui o diretor.

Para mais informações, basta acessar: nacionalinn.com.br/hoteis/nacional-inn-pocos-de-caldas