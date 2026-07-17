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Jovem de São Martinho é vice-campeã do reality show Casa do Patrão da Record

Miss encerra participação no reality com 32,02% dos votos após trajetória marcada por amizades, conflitos e forte conexão com Matheus.

Por: Marcelino Antunes Fonte: TV Record
17/07/2026 às 14h06
Jovem de São Martinho é vice-campeã do reality show Casa do Patrão da Record
(Foto: Antonio Chahestian / RECORD)

Bianca encerrou sua participação no reality Casa do Patrão como vice-campeã da temporada. Na grande final, disputada ao lado de Matheus e Sheila, a participante recebeu 32,02% dos votos, garantindo a segunda colocação e um prêmio de R$ 85.140,10.

Ao longo da competição, a miss construiu uma trajetória marcada por carisma, alianças estratégicas e momentos de grande repercussão dentro do confinamento. Desde as primeiras semanas do programa, ela estreitou laços de amizade com Marina, Luiza e Matheus, além de manter boa convivência com Sheila e outros integrantes da casa.

A relação com Matheus foi um dos assuntos mais comentados da temporada. Unidos pelo gosto por música sertaneja, pela dança e pelos momentos de descontração, os dois desenvolveram uma amizade que despertou a atenção do público. Apesar da forte proximidade, ambos afirmaram durante o programa que mantinham relacionamentos fora do reality, o que não impediu demonstrações de carinho e apoio mútuo ao longo da competição.

Além das amizades, Bianca também protagonizou diversos confrontos. A participante esteve no centro de discussões após ser alvo de críticas dos adversários e do que ela e seus aliados classificaram como perseguição por parte de João Victor. Um dos episódios de maior repercussão ocorreu durante a liderança dele, quando uma discussão envolvendo a lavagem da louça da casa colocou a gaúcha no centro de uma das principais polêmicas da edição.

Mesmo diante dos conflitos e da intensa exposição ao longo da temporada, Bianca chegou à decisão do programa e encerrou sua participação com o segundo lugar, levando para casa uma expressiva premiação e consolidando uma das trajetórias mais marcantes da edição de Casa do Patrão.

 

 

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