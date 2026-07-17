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Bahia coloca duas praias entre as 100 melhores do mundo

Praia da Engenhoca, em Itacaré, e Taipu de Fora, na Península de Maraú, integram levantamento internacional divulgado no Dia Mundial dos Oceanos; p...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/07/2026 às 17h52
Bahia coloca duas praias entre as 100 melhores do mundo
Divulgação Mario Nogueira/itacare.com.br

Duas praias baianas passaram a integrar a lista das 100 melhores do mundo. A Praia da Engenhoca, em Itacaré, ocupa a 77ª posição, enquanto Taipu de Fora, na Península de Maraú, aparece na 92ª colocação do ranking internacional das melhores praias do planeta, divulgado em celebração ao Dia Mundial dos Oceanos, comemorado em 8 de junho de 2026. A seleção avaliou destinos de diferentes continentes a partir de critérios como preservação ambiental, beleza cênica e experiência oferecida aos visitantes.

Ao todo, o Brasil emplacou 11 praias no levantamento, elaborado por um grupo de especialistas formado por fotógrafos, mergulhadores, surfistas, jornalistas de viagem e defensores dos oceanos. Entre os destinos nacionais, a Praia de Atins, nos Lençóis Maranhenses, alcançou a sétima posição, e a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, ficou em décimo lugar. O topo da lista mundial ficou com Zlatni Rat, na Croácia, seguida por Agia Anna, na Grécia, e pela Praia de Aiguablava, na Espanha.

O reconhecimento chega em um momento de expansão do setor no estado. De acordo com a Secretaria de Turismo da Bahia, as atividades turísticas baianas cresceram 6,6% em 2025, ante 4,6% da média nacional, deixando o estado, pelo terceiro ano consecutivo, com o desempenho acima do resto do país, conforme a Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No mesmo período, a receita gerada pelo turismo passou de R$ 41,9 bilhões para R$ 47,1 bilhões, e o desembarque de turistas internacionais superou 211 mil, o maior patamar desde 2019, segundo o Ministério do Turismo.

Vitrine para destinos menos explorados

Para o mercado de turismo receptivo, listas internacionais funcionam como vitrines capazes de redirecionar viajantes para localidades fora dos roteiros tradicionais. Segundo Felipe Oliveira Pedreira, diretor da Bahia Terra Turismo, agência de turismo receptivo, o reconhecimento tem efeito direto sobre a imagem do estado.

"Esse reconhecimento reforça a posição da Bahia como um dos principais destinos de turismo de natureza do Brasil e amplia a visibilidade de regiões que oferecem experiências diferenciadas, com paisagens preservadas, cultura local e contato mais próximo com a natureza", afirma.

O diretor destaca o peso desse tipo de listagem sobre a decisão de viagem e a economia das regiões contempladas. "Rankings internacionais ajudam a despertar o interesse de novos públicos, influenciam a decisão de viagem e podem gerar impactos positivos na economia regional, movimentando serviços como hospedagem, gastronomia, transporte e atividades turísticas", avalia.

Distribuição do fluxo turístico

Pedreira pondera que o reconhecimento também pode contribuir para descentralizar a atividade, hoje concentrada nos destinos mais tradicionais. "Esse tipo de reconhecimento contribui para apresentar ao mercado destinos que ainda não fazem parte dos roteiros tradicionais de muitos visitantes", observa.

Para o diretor, "a valorização de locais como Itacaré e a Península de Maraú ajuda a distribuir melhor o fluxo turístico, gerando oportunidades para comunidades locais e fortalecendo novos polos de desenvolvimento".

O executivo acrescenta que o papel da agência de turismo receptivo é justamente conectar o visitante a experiências que dificilmente seriam descobertas de forma independente. "A agência atua oferecendo planejamento, segurança e acesso a experiências que muitas vezes não seriam descobertas pelo visitante de forma independente", explica, ao citar a indicação dos melhores períodos de visitação, a conexão com guias locais e a criação de roteiros personalizados.

O reconhecimento internacional reforça a leitura de que o litoral baiano tem potencial para explorar além dos roteiros já consagrados. Na avaliação de Pedreira, "a Bahia tem muito mais a oferecer além dos destinos já consagrados", e a presença de praias como Engenhoca e Taipu de Fora em uma lista global evidencia o espaço para desenvolver um turismo capaz de conciliar o aumento da demanda com a preservação ambiental — desafio que passa também pelo trabalho das agências de receptivo na construção de experiências sustentáveis.

Para mais informações, basta acessar: https://www.bahiaterra.com

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