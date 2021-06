Estado investirá R$ 202,3 milhões em infraestrutura viária na Região Noroeste

Parte de um dos eixos do programa transversal Avançar, o plano de obras do Governo do Estado prevê investimento de R$ 1,3 bilhão em infraestrutura viária em diversas cidades do Rio Grande do Sul. Os recursos, em totalidade, são do Tesouro do Estado, fruto do processo de ajuste fiscal executado desde o início da gestão.

O investimento de R$ 1,3 bilhão é um dos maiores da história do RS na área da mobilidade. No total, o plano inclui a conclusão de 28 acessos municipais e 20 ligações regionais, além da elaboração de 39 projetos executivos, do pagamento de 39 convênios em vigor em diferentes cidades do Estado e da recuperação e conservação de rodovias.

Para organizar o cronograma de investimentos e de execução dos trabalhos, o plano de obras se vale da divisão em nove regiões funcionais do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER). A abrangência das regiões está detalhada com base nos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes).

Na R7, que abrange 77 municípios dos Coredes Noroeste Colonial, Celeiro, Missões e Fronteira Noroeste, a previsão de investimento é de R$ 202,3 milhões.

Confira abaixo, o detalhamento das intervenções que serão feitas na R7.

- Acessos municipais:

Há previsão de investimentos em seis acessos municipais. O valor total chega a cerca de R$ 60,9 milhões.

O primeiro é o acesso municipal a Rolador, na ERS 165. Com 23,82 quilômetros, a obra deve ficar pronta ainda em 2021 e contará com investimento de cerca de R$ 7,5 milhões.

Outros quatro acessos municipais serão executados em 2022: Alegria, Braga, São José do Inhacorá e Senador Salgado Filho. Juntos, somam 24,8 quilômetros e contarão com investimento de R$ 37,2 milhões.

Por último, há previsão de investimento de R$ 16,8 milhões no acesso municipal a Pirapó, na ERS 550. Essa obra ficará para depois de 2022.

- Ligações regionais:

Está prevista a conclusão de três ligações regionais em 2022. São os trechos entre Cerro Largo e Rolador, na ERS 165; entre Crissiumal e Horizontina, na ERS 305; e entre Crissiumal e Padre Gonzales (Três Passos), na ERS 305. Os 69,59 quilômetros de extensão somados terão investimento previsto de cerca de R$ 80 milhões.

- Conservação e recuperação:

Serão aplicados cerca de R$ 56,6 milhões em obras de conservação e recuperação de trechos de rodovias, cuja extensão somada é de 462,5 quilômetros.

- Contratos de apoio técnico e projetos:

Serão aplicados cerca de R$ 2,3 milhões na elaboração e na readequação de projetos executivos para os acessos municipais a Garruchos, Nova Ramada, São Valério do Sul e Sede Nova – totalizando 93 quilômetros.

- Convênios:

O plano de obras ainda prevê o investimento de cerca de R$ 1,7 milhão para a liquidação de convênios em vigor nos municípios de Bozano, Caibaté, Campo Novo, Condor, Pejuçara e São Pedro do Butiá.

