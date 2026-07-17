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Polícia Federal cumpre mandados em Palmeira das Missões durante operação contra descaminho e evasão de divisas

Operação Pisando Alto também teve ações em Tupanciretã e Júlio de Castilhos

Por: Marcelino Antunes Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal em Santa Maria.
17/07/2026 às 08h55
Polícia Federal cumpre mandados em Palmeira das Missões durante operação contra descaminho e evasão de divisas
(Foto: Divulgação / Polícia Federal)

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16), a Operação Pisando Alto com o objetivo de investigar indícios dos crimes de descaminho e evasão de divisas. A ofensiva teve desdobramentos em Tupanciretã, onde foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão.

Ao todo, a operação mobilizou o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão, sendo dois em Palmeira das Missões, dois em Tupanciretã e um em Júlio de Castilhos. Além das diligências, a Justiça Federal determinou o sequestro de um veículo, que poderá contribuir para o andamento das investigações.

Conforme informado pela Polícia Federal, a apuração teve início em junho de 2026, após uma abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal em Santa Maria. Na ocasião, um homem e uma mulher foram flagrados transportando perfumes, bebidas de origem estrangeira e US$ 137,8 mil em dinheiro, que estavam escondidos no interior do veículo.

Com base nos elementos obtidos durante a ocorrência, a investigação passou a ser conduzida pela Polícia Federal, que apura a possível prática de descaminho, crime caracterizado pela entrada irregular de mercadorias no país sem o pagamento dos tributos devidos, além de evasão de divisas, relacionada à saída ou manutenção irregular de recursos financeiros no exterior.

Segundo a Polícia Federal, a Operação Pisando Alto busca reunir novos elementos de prova para aprofundar as investigações. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre prisões, nem a identificação das pessoas investigadas.

 

 

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